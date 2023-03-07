Зі сльозами та почестями: у Києві урочисто попрощалися з героями-розвідниками, які загинули в росії (репортаж)
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Попрощатися прийшло дуже багато людей
У вівторок, 7 березня, у Києві урочисто та з усіма почестями провели в останню путь бійців диверсійної групи батальйону "Братство", які загинули під час виконання бойового завдання в Брянській області росії. Серед них — 34-річний Юрій Горовець "Святоша", 32-річний Максим Михайлов "Непийпиво", 38-річний Тарас Карпюк "Тарасій" та зовсім юний, 19-річний Богдан Лягов "Аполлон".
Панахида пройшла у Михайлівському Золотоверхому монастирі на Трьохсвятительській у Києві, після чого на Майдані Незалежності провели прощання. Церемонії відвідав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Зауважимо, що про загибель бійців "Братства" в росії стало відомо наприкінці грудня 2022 року. Спочатку про це заявили російські пропагандисти, але згодом і українська сторона підтвердила, що українські диверсанти загинули під час виконання бойового завдання на території Брянської області.
Поховати бійців вдалося лише 7 березня.
Як видно на фото та відео з місця подій, попрощатися з героями прийшло дуже багато людей та інших військових. Багато хто не міг стримати сліз. Ось як виглядала панахида:
А ось так із героями попрощалися на Майдані Незалежності у Києві:
Як повідомляв "Телеграф", раніше у Києві урочисто попрощалися з іншим військовим, — Андрієм Загоруйком, який загинув на Бахмутському напрямку.