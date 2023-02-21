Багато сліз та болю: у Києві попрощалися із захисником, який загинув під Бахмутом (репортаж)

Прийшло багато побратимів, а рідні не могли стримати сліз від болю втрати

Війна з російською агресією забрала вже безліч життів гідних українців. І один із них, — Андрій Загоруйко, який загинув на Бахмутському напрямку та прощання з яким відбулося у Києві сьогодні, 21 лютого.

Рідні та близькі зібралися проводити в останню путь Андрія на Алеї Небесної сотні у Києві. Там побував й кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Андрій Загоруйко був родом із Донецької області і йому було 50 років. Він був учасником Революції Гідності, а коли росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, через лічені дні добровольцем пішов у військкомат.

Служив у 25-му окремому стрілецькому батальйоні у взводі ПЗРК. З липня виконував бойові завдання Донецького напрямку.

3 листопада 2022 року Загоруйко потрапив під мінометно-артилерійський обстріл ворога, повертаючись із побратимами із бойового чергування у районі селища Спірне Бахмутського району. На жаль, не вижив.

Спірне та Бахмут на карті бойових дій

Поховати його тіло стало можливим лише зараз, через місяці після трагедії. Як видно на фото, прийшло багато людей, при цьому зустрічали тіло захисника, сидячи на колінах на тротуарі.

Прощання вийшло урочистим

Видно, що ті, хто прийшов, поважали Загоруйка

Сама церемонія прощання теж вийшла емоційною — рідні та близькі не могли стримати сліз від болю.

Труну несли військові у формі

Рідні важко сприйняли втрату

Варто зауважити, що лише напередодні в центрі Києва вшановували пам’ять Героїв Небесної сотні — серед іншого, квіти українським захисникам поклав і президент США Джо Байден.