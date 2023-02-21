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Багато сліз та болю: у Києві попрощалися із захисником, який загинув під Бахмутом (репортаж)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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У Києві попрощалися з Андрієм Загоруйком Новина оновлена 21 лютого 2023, 13:16
У Києві попрощалися з Андрієм Загоруйком. Фото telegraf.com.ua

Прийшло багато побратимів, а рідні не могли стримати сліз від болю втрати

Війна з російською агресією забрала вже безліч життів гідних українців. І один із них, — Андрій Загоруйко, який загинув на Бахмутському напрямку та прощання з яким відбулося у Києві сьогодні, 21 лютого.

Рідні та близькі зібралися проводити в останню путь Андрія на Алеї Небесної сотні у Києві. Там побував й кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Андрій Загоруйко був родом із Донецької області і йому було 50 років. Він був учасником Революції Гідності, а коли росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, через лічені дні добровольцем пішов у військкомат.

Військовий Андрій Загоруйко загинув під Бахмутом, у Києві пройшло прощання

Служив у 25-му окремому стрілецькому батальйоні у взводі ПЗРК. З липня виконував бойові завдання Донецького напрямку.

3 листопада 2022 року Загоруйко потрапив під мінометно-артилерійський обстріл ворога, повертаючись із побратимами із бойового чергування у районі селища Спірне Бахмутського району. На жаль, не вижив.

Спірне та Бахмут на карті бойових дій
Спірне та Бахмут на карті бойових дій

Поховати його тіло стало можливим лише зараз, через місяці після трагедії. Як видно на фото, прийшло багато людей, при цьому зустрічали тіло захисника, сидячи на колінах на тротуарі.

Військовий Андрій Загоруйко загинув під Бахмутом, у Києві пройшло прощання
Прощання вийшло урочистим
Військовий Андрій Загоруйко загинув під Бахмутом, у Києві пройшло прощання
Видно, що ті, хто прийшов, поважали Загоруйка
Військовий Андрій Загоруйко загинув під Бахмутом, у Києві пройшло прощання
Військовий Андрій Загоруйко загинув під Бахмутом, у Києві пройшло прощання
Військовий Андрій Загоруйко загинув під Бахмутом, у Києві пройшло прощання

Сама церемонія прощання теж вийшла емоційною — рідні та близькі не могли стримати сліз від болю.

Андрій Загоруйко загинув під Бахмутом — Прощання з військовим у Києві
Труну несли військові у формі
Андрій Загоруйко загинув під Бахмутом — Прощання з військовим у Києві
Андрій Загоруйко загинув під Бахмутом — Прощання з військовим у Києві
Рідні важко сприйняли втрату
Андрій Загоруйко загинув під Бахмутом — Прощання з військовим у Києві
Андрій Загоруйко загинув під Бахмутом — Прощання з військовим у Києві

Варто зауважити, що лише напередодні в центрі Києва вшановували пам’ять Героїв Небесної сотні — серед іншого, квіти українським захисникам поклав і президент США Джо Байден.

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#Київ #Військові #Загиблі #Герої