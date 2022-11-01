Легендарний командир Да Вінчі святкує день народження. Топ-5 фактів про українського воїна

Коцюбайло є першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання героя

Легендарний український військовий Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі" святкує свій день народження. Хлопцеві з Івано-Франківщини виповнилося 27 років, а він вже встиг побувати у найгарячіших точках війни з росіянами, очолити окрему штурмову роту "Вовки да Вінчі" Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор" та потрапив у список Forbes "30 до 30".

Ми зібрали для вас найцікавіші факти про українського героя.

Пішов на війну у 18 років

Про те, що війна почалася раніше 24 лютого Да Вінчі знає на власному досвіді. Прикарпатець після участі у Революції Гідності пішов захищати Україну на сході, на цей момент йому було лише 18 років. Він приєднався до Правого сектору, із представниками якого познайомився на Майдані.

Його разом із іншими добровольцями направили до навчального центру "Десна", де почали готувати до війни. Але вимагали зовсім не те, що стане в пригоді при зустрічі з ворогом. Згадує: "З нас жорстоко робили солдатів. На Майдан ми ходили, хто хотів. А тут ґудзик розстебнутий – і ти вже віджимаєшся. Доходило до того, що ми навіть пісні співали, коли йшли до казарми". Але він дуже хотів потрапити на війну, тому й лишився.

Першим справжнім боєм для Да Вінчі стала битва за Покровськ. Потім воювали Карлівку, за Піски та Савур-Могилу. Одне з перших страшних вражень залишилося від села Степанівка, де лишилася колона спаленої ворогами української техніки… Дивом пощастило не опинитися в оточенні. До росії було рукою придушити і саме звідти по Україні стріляли з "Градів".

Став наймолодшим командиром

Спочатку після відправлення на фронт Дмитра призначили старшим відділення, він керував діями 10 побратимів, багато з яких були старшими за нього. Коли командира роти призначили начальником штабу 5-го батальйону, керівництво ротою перейшло до нього. Таким чином Дмитро в свій 21 рік став наймолодшим командиром роти — 1-ї штурмової роти ДУК "Правий сектор".

Поранення на фронті

В 2014 році отримав важке поранення танковим снарядом у Пісках Донецької області. Йому в обличчя прилетів уламок снаряда, розірвавши губу та вибивши зуб. Іншим уламком була перебита ключиця, де медикам довелося встановлювати скріплюючу пластину, пошкоджені ребра.

Але розслаблятися на лікарняному ліжку Дмитро не став, як тільки лікарі скоротили маніпуляції з його ранами, він покинув медичний заклад і, відвідавши рідних на Закарпатті, повернувся до строю.

Перший доброволець, який прижиттєво отримав звання Героя України

1 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський нагородив Коцюбайла званням Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Таким чином Коцюбайло став першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя.

Є нащадком військового УПА

Дмитро походить з села Задністрянське Івано-Франківської області, а його прадід воював у складі Української Повстанської Армії. Дімі про це розповідала бабуся. Тоді це було якоюсь романтикою, пригодами і він навіть рив окопи та облаштовував таємний притулок – криївку. Хлопчиськом під враженням теленовин про війну у далекому Іраку (2002 року) рив "криївку" — у мирній Україні тоді жодної війни не передбачалося. Стали у пригоді дитячі навички набагато пізніше, коли стало потрібно створювати надійні укриття для бійців підрозділу на донецькій землі.