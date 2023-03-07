Росіяни хотіли захопити владу в Очакові: СБУ майстерно зірвала плани окупантів (фото, відео)

Правоохоронці викрили агента, який допомагав ворогу

Співробітники Служби безпеки України затримали ще одного ворожого агента, який збирав розвіддані для захоплення росіянами міста Очаків Миколаївської області. У нього знайшли телефон, у якому були листування з окупантами.

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію в Очакові, зірвавши плани росіян щодо створення умов для окупації території прибережних районів Миколаївської. Їм вдалося затримати агент головного управління генерального штабу з росії, який збирав і передавав дані російським загарбникам. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідство встановило, що російська військова розвідка дала агенту завдання схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади. За це меру міста пропонували "обрати посаду" у разі, якщо південний регіон буде все ж таки захоплений росіянами. Проте той своєю чергою відмовився співпрацювати з ворогом та повідомив про його плани СБУ.

Агентом виявився колишній командир одного із центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очаківської міської ради. Після початку повномасштабної війни російська військова розвідка встановила з ним зв’язок і далі почала давати чоловікові доручення.

"Встановлено, що він перебував на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником — Колесніковим Сергієм Олександровичем, 31.07.1971 р.н., уродженцем України. Саме за його вказівкою чиновник приховано збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, задіяних у захисті прибережних районів", — йдеться в повідомленні.

Для виконання завдань, які зраднику диктували у російській розвідці, він намагався використати свої зв’язки через колишніх військових та чинних чиновників. Водночас він займався формуванням власної розгалуженої мережі інформаторів для збору та передачі розвідданих на користь агресора.

У ході проведення обшуків у ворожого агента правоохоронці виявили у нього "таємний" телефон, який використовував для зв’язку з окупантами. У ньому знайшли листування із російськими загарбниками. Крім цього, вилучено тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами.

Зловмиснику було повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що співробітники Служби безпеки України затримали колишнього бойовика незаконного збройного формування "Спарта" терористичної організації "днр". Зрадник тривалий час проживав на Одещині та переховувався від правоохоронців.