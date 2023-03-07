Россияне хотели захватить власть в Очакове: СБУ мастерски сорвала планы оккупантов (фото, видео)

Правоохранители разоблачили агента, который помогал врагу

Сотрудники Службы безопасности Украины после задержания агента ФСБ, взяли вражеского разведчика, который собирал данные для захвата россиянами Очакова Николаевской области. У него нашли телефон, в котором была переписка с оккупантами.

Правоохранители провели масштабную спецоперацию в Очакове, сорвав планы россиян по созданию условий для оккупации территории прибрежных районов Николаевской области. Им удалось задержать агента Главного управления Генерального штаба вс рф, который собирал и передавал данные российским захватчикам. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Следствие установило, что российская военная разведка дала агенту задачу склонить к сотрудничеству с оккупантами руководство городских властей. За это мэру города предлагали "выбрать должность" в случае, если южный регион будет все же захвачен россиянами. Однако тот отказался сотрудничать с врагом и сообщил о его планах СБУ.

Агентом оказался бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных сил Украины. Впоследствии он устроился в Очаковский городской совет. После начала полномасштабной войны российская военная разведка установила с ним связь и далее стала давать мужчине поручения.

"Установлено, что он находился на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником — Колесниковым Сергеем Александровичем, 31.07.1971 г.р., уроженцем Украины. Именно по его указанию чиновник скрыто собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны, задействованных в защите прибрежных районов", — говорится в сообщении.

Для выполнения задач, которые предателю диктовали в российской разведке, он пытался использовать свои связи через бывших военных и действующих чиновников. Вместе с тем он занимался формированием своей разветвленной сети информаторов для сбора и передачи разведданных в пользу агрессора.

В ходе проведения обысков у вражеского агента правоохранители обнаружили у него "тайный" телефон, который тот использовал для связи с оккупантами. В нем нашли переписку с российскими захватчиками. Кроме этого, изъяты тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами.

Злоумышленнику было сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения в стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ задержала бывшего боевика банды "Спарта" террористической организации "днр". Предатель долгое время проживал в Одесской области и скрывался от правоохранителей.