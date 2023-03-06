Штурмовал ДАП под начальством "моторолы", а потом спокойно жил в Одессе: задержан боевик (фото)

В ходе обысков у злоумышленника нашли компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе бывшего боевика незаконного вооруженного формирования "Спарта" террористической организации "днр". Долгое время ему удавалось скрываться от правоохранителей.

Злоумышленником оказался местный житель. В 2015 году он стал участником к батальону "Спарта" террористической организации "днр". Бывший боевик обстреливал позиции украинских войск и участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта. Отмечается, что он дежурил на блокпостах, а также проходил обучение на "курсах" снайперов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как передает Офис генерального прокурора Украины, предатель под командованием "Моторолы" оказывал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции.

Для справки: Арсен Павлов "Моторола" из Ухты защищал "русский мир" на Донбассе в 2014 году. Сначала он был под началом террориста игоря стрелкова-гиркина, а затем создал собственный батальон "Спарта". В октябре 2016 года он был взорван в лифте дома самодельным взрывным устройством.

Получив ранение в бою мужчина покинул ряды боевиков, после чего скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию. В дальнейшем он проживал в Одесской области. Злоумышленнику удавалось скрываться от правосудия и в течение этого времени он продолжал поддерживать контакт с приспешниками из рядов террористов.

Сотрудники СБУ в ходе следственно-оперативных действий установили его местонахождение и задержали. По месту жительства бывшего боевика провели обыски и обнаружили у него компьютерную технику, мобильный телефон и сим-карты с доказательствами преступной деятельности.

Мужчине было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Вскоре суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время украинский блогер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале опубликовал пост о задержании предателя. По его словам, задержанного зовут Артем Перемишленко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ задержала кремлевского агента. Он собирал разведданные о расположении сил обороны на территории южного региона подд прикрытием тренировок украинских военных.