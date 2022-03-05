Укр

"Гвоздей в гроб": на Донбассе ликвидировали одного из главарей боевиков "ДНР"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Террористы батальона "Спарта" орудовали в так называемой "ДНР" Новость обновлена 05 марта 2022, 19:44
Террористы батальона "Спарта" орудовали в так называемой "ДНР"

Преемника "Моторолы" не спасли даже его приспешники.

В Волновахе, где должны были открыться гуманитарные коридоры для эвакуации украинцев, погиб один из главарей террористической группировки "ДНР", преемник "Моторолы", комбат незаконного вооруженного формирования "Спарта" Владимир Жога, который более известен под позывным "Воха".

О смерти террориста сообщил главный российский пропагандист Владимир Соловьев.

По его словам, глава так называемой "ДНР" получил смертельное ранение во время того, как якобы обеспечивал выход из города мирных жителей. Прикрыть его от пуль не смогли даже соратники из "Спарты".

Соловьев добавил, что террорист, годами стрелявший по мирным украинским городам, получит звание Героя непризнанной в мире "ДНР".

Террориста "Жогу" застрелили в Волновахе
Террориста "Жогу" застрелили в Волновахе

По этому поводу уже высказался советник главы МВД Антон Геращенко: "Гвоздей в гроб — отброс!"

Напомним, что украинским военнослужащим также удалось ликвидировать российского полковника-десантника Константина Зизевского, командовавшего 247-ым гвардейским десантно-штурмовым полком Ставрополя.

Ранее сообщалось, что россиянам стало все труднее скрывать потери в войне с Украиной. В ближайшее время по всей россии пройдут похороны российских солдат, которых за девять дней войны в Украине погибло около 10 тысяч своих солдат. Но такие потери власть россии отрицает.

Теги:
#Украина #Террористы #Война #Потери #ДНР #Оккупанты
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