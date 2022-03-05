Десятки самолетов и 10 тысяч погибших солдат: какие потери понесла россия за 9 дней войны против Украины

Украинские воины героически дают отпор врагу.

Украинская противовоздушная оборона за девять дней с начала российского военного вторжения уничтожила не менее 39 самолетов и 40 вертолетов оккупантов.

Об этом в пятницу, 5 марта, сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

Только сегодня, украинские авиаторы уничтожили три вражеских "грача" — штурмовики Су-25, два из которых наносили удары по Черниговщине, а один — возле Волновахи. Кроме того, в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских оккупационных войск.

Всего за 9 дней нашим воздушным силам удалось ликвидировать 39 российских самолетов и 40 вертолетов захватчиков.

"Оккупанты бьют из артиллерии по крупнейшей атомной станции Европы, Украина просит НАТО закрыть воздух, украинское общество все больше консолидируется в борьбе с рашистами, а воины героически дают отпор врагу, минуя орду пачками. Таким запомнился девятый день необъявленной войны!", — резюмировали в ведомстве.

Между тем заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала свежую сводку потерь оккупантов за 9 дней — погибли 9 166 военных, ликвидировано 251 танк, разбито 939 ББМ и десятки единиц другой военной техники армии России.

Потери российских оккупантов за 9 дней войны в Украине

Напомним, российские власти неохотно сообщают своим гражданам о потерях в Украине, однако первые проблески все же были. В частности, российский сенатор Людмила Нарусова заявила, что в одной из рот российских "срочников", которых отправили на войну в Украину, выжило только 4 солдата из 100.

Ранее сообщалось, что россия уже использовала 95% боевых групп, расположенных у границ с Украиной.