Предатель Украины счастлив в Азии: появилась уверенность в завтрашнем дне

Карякин родился в Украине, но стал ярым поклонником путина

Известный гроссмейстер Сергей Карякин поддержал решение о переходе российских шахмат в Азию. Уйти из Европы россиян вынудили санкции. Теперь они будут выступать на международных соревнованиях в азиатской части планеты.

Ранее российская чемпионка сменила гражданство, она призывала путина остановить войну.

"Переход в Азию считаю очень правильным решением. У нас заново появляется уверенность в завтрашнем дне после прошлого года, когда была шаткая ситуация.

В Азии к нам хорошо относятся. С федерациями Индии и Китая у нас хорошие отношения. Ну и самое главное, что в Азии выше конкуренция. Соперники там сильнее.

Из российских шахматистов пока мало кто высказался, но я думаю, что большинство вполне довольно", – цитирует Карякина sports.ru.

Гроссмейстер Сергей Карякин родился в Крыму. Долгое время представлял Украину на международных соревнованиях. В составе сборной Украины выиграл шахматную Олимпиаду в 2004 году. А потом перехал в россию, сменил гражданство и стал ярым путинистом. Ездил даже на Донбасс к боевикам. А недавно поддержал "Вагнера".