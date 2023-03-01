Зрадник України щасливий в Азії: з’явилася впевненість у завтрашньому дні

Карякін народився в Україні, але став затятим шанувальником путіна

Відомий гросмейстер Сергій Карякін підтримав рішення про перехід російських шахів до Азії. Піти з Європи росіян змусили санкції. Тепер вони виступатимуть на міжнародних змаганнях в азійській частині планети.

Раніше російська чемпіонка змінила громадянство, вона закликала путіна зупинити війну.

"Перехід до Азії вважаю дуже правильним рішенням. У нас наново з’являється впевненість у завтрашньому дні після минулого року, коли була хитка ситуація.

В Азії до нас добре ставляться. З федераціями Індії та Китаю у нас добрі стосунки. Та й найголовніше, що в Азії вища конкуренція. Суперники там сильніші.

З російських шахістів поки що мало хто висловився, але я думаю, що більшість цілком задоволена", — цитує Карякіна sports.ru.

Гросмейстер Сергій Карякін народився у Криму. Довгий час представляв Україну на міжнародних змаганнях. У складі збірної України виграв шахову Олімпіаду у 2004 році. А потім переїхав до росії, змінив громадянство і став затятим путіністом. Їздив навіть на Донбас до бойовиків. А нещодавно підтримав "Вагнера".