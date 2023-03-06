Штурмував ДАП під керівництвом "мотороли", а потім спокійно жив в Одесі: затримано бойовика (фото)

У ході обшуків у зловмисника знайшли комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинної діяльності

Співробітники Служби безпеки України затримали в Одесі колишнього бойовика незаконного збройного формування "Спарта" терористичної організації "днр". Довгий час йому вдавалося переховуватись від правоохоронців.

Зловмисником виявився місцевий мешканець. У 2015 році він став учасником батальйону "Спарта" терористичної організації "днр". Колишній бойовик обстрілював позиції українських військ та брав участь у боях у районі Донецького аеропорту. Наголошується, що він чергував на блокпостах, а також проходив навчання на "курсах" снайперів. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як передає Офіс генерального прокурора України, зрадник під командуванням "мотороли" чинив збройний опір українським правоохоронцям та військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні антитерористичної операції.

Для довідки: Арсен Павлов "моторола" з Ухти захищав "російський світ" на Донбасі у 2014 році. Спочатку він був під керівництвом терориста ігоря стрєлкова-гіркіна, а згодом створив власний батальйон "Спарта". У жовтні 2016 року його було підірвано в ліфті будинку саморобним вибуховим пристроєм.

Отримавши поранення в бою, чоловік покинув ряди бойовиків, після чого приховано виїхав на підконтрольну Україні територію. Надалі він проживав на Одещині. Зловмиснику вдавалося ховатися від правосуддя і протягом цього часу він продовжував підтримувати контакт із поплічниками з рядів терористів.

Співробітники СБУ під час слідчо-оперативних дій встановили його місцеперебування та затримали. За місцем проживання колишнього бойовика провели обшуки та виявили у нього комп’ютерну техніку, мобільний телефон та сім-картки з доказами злочинної діяльності.

Чоловіку було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Незабаром суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас український блогер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі опублікував посаду про затримання зрадника. За його словами, затриманого звуть Артем Перемишленко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ затримала кремлівського агента. Він збирав розвіддані про розташування сил оборони на території південного регіону під прикриттям тренувань українських військових.