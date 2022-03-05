"Цвяхів у труну": на Донбасі ліквідували одного з ватажків бойовиків "ДНР"

Наступника "Мотороли" не врятували навіть його поплічники.

У Волновасі, де мали відкритися гуманітарні коридори для евакуації українців, загинув один із ватажків терористичного угруповання "ДНР", наступник "Мотороли", комбат незаконного збройного формування "Спарта" Володимир Жога, який більш відомий під позивним "Воха".

Про смерть терориста повідомив головний російський пропагандист Володимир Соловйов.

За його словами, ватажок так званої "ДНР" отримав смертельне поранення під час того, як нібито забезпечував вихід із міста мирних жителів. Прикрити його від куль не змогли навіть соратники зі "Спарти".

Соловйов додав, що терорист, який роками стріляв у мирні українські міста, отримає звання Героя невизнаної у світі "ДНР".

Терориста "Жогу" застрелили у Волновасі

З цього приводу вже висловився радник голови МВС Антон Геращенко:"Цвяхів у труну — покидьку!"

Нагадаємо, що українським військовослужбовцям також вдалося ліквідувати російського полковника-десантника Костянтина Зізевського, який командував 247-им гвардійським десантно-штурмовим полком Ставрополя.

Раніше повідомлялося, що росіянам стало все важче приховувати втрати у війні з Україною.Найближчим часом по всій росії пройдуть похорони російських солдатів, яких за дев'ять днів війни в Україні загинуло близько 10 тисяч своїх солдатів. Але такі втрати влада рф заперечує.