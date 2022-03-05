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Російський полковник-десантник попрощався із життям в Україні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Костянтин Зізевський Новина оновлена 05 березня 2022, 16:22
Костянтин Зізевський

Росія зазнає тяжких втрат в Україні.

У суботу, 5 березня, на 10-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну помер російський полковник Костянтин Зізевський.

Про це повідомив голова Невинномиська Михайло Міненков на своїй сторінці в Instagram.

За інформацією голови міста, яке знаходиться у Ставропольському краї, Зізевський був командиром 247-го гвардійського десантно-штурмового полку. Полк дислокується у Ставрополі та належить до Південного військового округу, 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії. Костянтин командував полком із 2020 року. Міненков повідомив, що похорон Костянтина відбудеться 6-го березня в Пскові. Тут похований і батько полковника, ветеран Афганської війни Володимир Зізевський.

Зазначимо, втрати росіян в Україні все важче і важче приховувати путінській владі. Найближчим часом по всій росії пройдуть похорони російських солдатів. росія за дев'ять днів війни в Україні втратила близько 10 тисяч своїх солдатів, щоправда, російська влада цинічно бреше про свої втрати.

Раніше повідомлялося, що путін пригрозив Заходу щодо безпілотної зони в Україні.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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