Агент ФСБ тренував українських воїнів та шукав західну зброю (фото)

У зрадника виявили цілий арсенал

Служба безпеки України продовжує виявляти та затримувати російських агентів, які діють проти нашої країни. Один із таких причаївся серед українських військових.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як стало відомо, українська контррозвідка в результаті спецоперації викрила ще одного кремлівського агента. Ним виявився інструктор із тактичної підготовки однієї з громадських організацій у Миколаєві.

"Під прикриттям тренувань українських захисників він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території південного регіону", — йдеться у повідомленні.

Насамперед російською спецслужбою йому ставилися завдання – виявити місця базування іноземного озброєння та складів із боєприпасами ЗСУ.

"Для збору відомостей він "в темну" використав діючого українського військовослужбовця та передавав отримані відомості представнику ФСБ", — з’ясувала СБУ.

Розвідувальна інформація була потрібна окупантам для здійснення прицільних ракетних ударів по військових об’єктах нашої держави. Проте контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, затримали його і тим самим запобігли передачі ворогу оборонних відомостей.

З’ясувалося, що агентом є зрадник, який сам вийшов на російські спецслужби та запропонував свої послуги. Для комунікації з ворогом він використав анонімний месенджер.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили:

▪️ мобільний телефон з доказами листування з агресором;

▪️ зброя та боєприпаси.

Вилучені засоби ураження вже направлено на експертизу.

Наразі фігуранту повідомили про підозру у Держзраді.

"Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Триває досудове розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до ворожої розвідувально-підривної діяльності", — повідомляє СБУ.

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