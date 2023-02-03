Війна не заважала махінаціям: екс-голові Херсонської області загрожує 12 років ув’язнення

Під час війни чиновник незаконно заволодів чужим авто та підробив підпис його власниці на довіреності

Служба безпеки України вручила підозру колишньому голові Херсонської області за махінації та підробку документів. Ім’я його не називають, але за термінами його роботи зрозуміло, що йдеться про Геннадія Лагуту.

Про це повідомили у прес-службі СБУ. За протизаконну діяльність екс-главі Херсонської обласної адміністрації загрожує до 12 років ув’язнення.

Підозрюваний обіймав посаду голови Херсонської ОВА з жовтня 2021 по липень 2022 року. Саме в цей період цю посаду обіймав Геннадій Лагута. Його підозрюють у протиправній діяльності одразу за двома статтями КК України, за що йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна:

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

Зокрема, правоохоронці з'ясували, що підозрюваний причетний до незаконного заволодіння майном. Він привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали на тимчасове безоплатне користування. На початку війни, навесні, чиновник сам попросив місцевого підприємця позичити йому позашляховик для "службових цілей". Жінка погодилася йому допомогти, але вже у липні, коли господині не було в країні, тоді ще голова Херсонської ОВА вирішив приватизувати авто через приватного нотаріуса.

Таким чином, чиновник отримав доручення з правом розпоряджатися авто на свій розсуд (продавати його, віддавати в оренду і так далі), чим він і скористався. Авто було продано підлеглому — керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, який наступного дня "перепродав" його своєму начальникові назад.

На даний момент авто заарештовано, а на нотаріальній довіреності було виявлено підроблений підпис підприємниці. Правоохоронці проводять досудове розслідування та шукають інших можливих фігурантів цієї справи.

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