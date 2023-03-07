ЗСУ офіційно назвали ім’я воїна, розстріляного окупантами

Чоловік вважався безвісти зниклим з 3 лютого

Російські окупанти безжально розстріляли полоненого українського військовослужбовця після його слів "Слава Україні!", а момент вбивства зняли на відео та пізніше опублікували в мережі. За попередніми даними, жертвою загарбників міг виявитися військовослужбовець 30-ї ОМБр Тимофій Миколайович Шадура.

Про це повідомили на сторінці 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. князя Костянтина Острозького.

"Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 р. після бойових дій у районі міста Бахмут. Тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що остаточне підтвердження особи вбитого росіянами українського військового буде лише після повернення тіла та проведення всіх необхідних експертиз.

Варто додати, що у пошукових групах у соцмережах було опубліковано пости про зникнення Шадури у Донецькому районі. В них також вказано, що військовослужбовець зник безвісти 3 лютого. Пошуками чоловіка займалася його сестра.

У ЗСУ запевняють, що обов’язково помстяться російським загарбникам за жорстоке вбивство свого побратима.

"Командування 30-ї окремої механізованої бригади та побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста буде невідворотною", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після того, як мережу облетіло відео із вбивством беззбройного українського воїна, який сказав окупантам "Слава Україні", багато українців на знак солідарності з хоробрим воїном запустили в мережі хештег #SlavaUkraini. Про злочин росіян висловилися також відомі українські блогери.