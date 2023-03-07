Рус

ЗСУ офіційно назвали ім’я воїна, розстріляного окупантами

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2593
Російські окупанти розстріляли українського військового Новина оновлена 07 березня 2023, 13:22
Російські окупанти розстріляли українського військового. Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловік вважався безвісти зниклим з 3 лютого

Російські окупанти безжально розстріляли полоненого українського військовослужбовця після його слів "Слава Україні!", а момент вбивства зняли на відео та пізніше опублікували в мережі. За попередніми даними, жертвою загарбників міг виявитися військовослужбовець 30-ї ОМБр Тимофій Миколайович Шадура.

Про це повідомили на сторінці 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. князя Костянтина Острозького.

"Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 р. після бойових дій у районі міста Бахмут. Тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що остаточне підтвердження особи вбитого росіянами українського військового буде лише після повернення тіла та проведення всіх необхідних експертиз.

Варто додати, що у пошукових групах у соцмережах було опубліковано пости про зникнення Шадури у Донецькому районі. В них також вказано, що військовослужбовець зник безвісти 3 лютого. Пошуками чоловіка займалася його сестра.

У ЗСУ запевняють, що обов’язково помстяться російським загарбникам за жорстоке вбивство свого побратима.

"Командування 30-ї окремої механізованої бригади та побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста буде невідворотною", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після того, як мережу облетіло відео із вбивством беззбройного українського воїна, який сказав окупантам "Слава Україні", багато українців на знак солідарності з хоробрим воїном запустили в мережі хештег #SlavaUkraini. Про злочин росіян висловилися також відомі українські блогери.

Теги:
#Україна #Росія #Вбивство #Розстріл #Полонені #Воєнні злочини