В ВСУ официально названо имя воина, расстрелянного оккупантами

Мужчина считался без вести пропавшим с 3 февраля

Российские оккупанты безжалостно и жестоко расстреляли пленного украинского военнослужащего после его слов "Слава Украине!", а момент убийства сняли на видео и позже опубликовали в сети. По предварительным данным, военным оказался военнослужащий 30-й ОМБр Тимофей Николаевич Шадура.

Об этом сообщили на странице 30-ой отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

"Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 г. после боевых действий в районе города Бахмут. Тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории", — говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательное подтверждение личности убитого россиянами украинского военного будет только после возвращения тела и проведения всех необходимых экспертиз.

Стоит добавить, что в поисковых группах в социальных сетях были опубликованы посты о пропаже Шадуры в Донецком районе. В них также указано, что военнослужащий пропал без вести 3 февраля. Поисками мужчины занималась его сестра.

В ВСУ уверяют, что обязательно отомстят за жестокое убийство своего побратима российским захватчикам.

"Командование 30-й отдельной механизированной бригады и собратья Героя выражают искренние соболезнования его родным и близким. Месть будет неотвратимой", — говорится в сообщении.

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