До слез: Усик посвятил мощный стих расстрелянному военнопленному (видео)

Боксер записал ролик для соцсетей

Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик написал стихотворение, посвященное украинскому военнопленному, которого расстреляли российские оккупанты.

Свой стих Усик прочитал сам и запостил видео в Instagram.

"Слава Україні – за такі слова,

кулю ти отримав і тебе нема,

але пам’ять вічна, воїне тобі,

ти за Неньку рідну ворогів давив.

Показав ти силу, силу ЗСУ –

так, героям слава, а тобі в раю".

Видео убийства безоружного украинского военного играет против самой россии, уверены известные блоггеры. Оно является доказательством военного преступления — нарушение армией России Женевских конвенций, где гарантируется сохранение жизни пленным.

Как сообщал "Телеграф", Украина соблюдает законы и обычаи войны, прописанные в Женевской конвенции. Как пленные россияне живут в украинской колонии — читайте здесь.

Напомним, что ранее журналистам "Телеграфа" удалось побывать в лагере, где содержатся военнопленные оккупанты. Подробнее узнать об условиях проживания врагов в Украине можно узнать из нашего материала: "Несправедливость по-украински: в каких условиях содержатся пленные враги и что они говорят о войне".