Миллионы ответили – "Героям слава!". Расстрел военного вызвал ярость украинцев

Видео убийства безоружного украинского военного играет против самой россии, уверены известные блоггеры

Страшное военное преступление российских оккупантов, расстрелявших пленного украинца, разозлило украинцев. Не остались в стороне и известные блоггеры и журналисты, публикующие на этот счет свои мнения.

О каком убийстве идет речь

Видео расстрела из автомата безоружного украинского военнопленного появилось в соцсетях 6 марта. Нам пока неизвестно когда и где именно оно было снято. Также пока не установлено лицо убитого военного.

На страшных кадрах вооруженные люди подходят к безоружному пленнику в военной форме с украинскими шевронами, который говорит "Слава Украине". После этого получает целую очередь из шаров. Видео выложили сами россияне.

Оно является доказательством военного преступления — нарушение армией России Женевских конвенций, где гарантируется сохранение жизни пленным.

Реакция украинцев

Активист Сергей Стерненко в своем видеообращении заявил, что следует осознать, что это геноцид.

"Россияне нас убивают именно за то, что мы украинцы. Это геноцид. И никак иначе. Мы должны делать все, чтобы отомстить за каждого убитого и замученного. За нашего пленного. За Бучу и Мариуполь. За Расстрелянное Возрождение. За Голодомор. За каждое зерно 33-го", — сказал Стерненко.

Стерненко добавил, что лучший способ для мести — помощь ВСУ, нужно дальше поддерживать украинскую армию.

Журналист Денис Казанский считает, что это видео является доказательством того, что мы сражаемся с нелюдями, потерявшими человеческий облик.

"Тупые ублюдки, которые расстреляли украинского солдата за то, что тот сказал "Слава Украине!", подарили Украине нового героя и объединяющий мощный символ. Этот солдат, который не отказался от своих взглядов даже под дулом автомата и не просил помилования, еще будет стоять на постаменте в каждом украинском городе", — считает Казанский.

Если бы у русских были мозги, они бы не выкладывали такое видео, утверждает журналист. Но они сами своими руками создали для украинцев настоящего национального героя. Не бабушку с флагом, раскрученную политтехнологами.

Историк и младший сержант Юрий Гудыменко так прокомментировал страшное видео с расстрелом пленного:

"Я не знаю, какие подобрать слова, кроме тех, что когда-то сказал один мой друг. Все умрут. Не все живут".

Юрий Гудыменко

Художник и музыкант Иван Семесюк уверен, что россияне не ставят перед собой целью победу, а хотят навлечь на себя гнев, который уничтожит их существование.

"На видео мы видим то, ради чего средневековое рыцарство выходило в бой. Триумфальная смерть, которая делает рыцаря бессмертным в прямом смысле этого слова. Все больше убеждаюсь, что русские не ставят перед собой целью победу, они изо всех сил стремятся пробудить страшную силу, которая наконец-то сотрет саму память о них и тем уничтожит ад их русского существования", — пишет Семесюк.

Семесюк считает, что россияне сами же создали против себя миф, ничего хорошего их не ожидает.

"Этот его чин, он имеет в себе такую метафизическую силу, что даже страшно об этом думать. Именно потому, что волей случая стал зафиксирован и мгновенно попал в миф. Рыцарь призвал все небесные воинства, как боевой рог древности. Ничего хорошего русских не ожидает", — добавил Семесюк.

Миллионы сейчас отвечают погибшему: "Героям слава!", пишет журналистка Ирина Ромалийская:

"Сейчас все пытаются выяснить имя этого смелого мужчины. Из того распространяющегося соцсетями видео выходит, что россияне расстреляли украинского пленника, без оружия, который спокойно так сказал им: "Слава Украине". Убивали прицельно. В голову. И еще достреливали. Видимо, потому что сильно их задело это "Слава Украине". Миллионы сейчас отвечают погибшему: "Героям слава!". Герою, слава тебе. Искренние соболезнования близким".

Основатель платформы Prometheus Иван Примаченко процитировал слова Степана Бандеры:

"И придет время, когда один скажет: "Слава Украине!", а миллионы ответят: "Героям слава!".

Известный украинский художник Андрей Ермоленко в своем Facebook опубликовал иллюстрацию с силуэтом смелого военного и подписью "Героям Слава".

Автор: художник Андрей Ермоленко

Украинский художник и плакатист Никита Титов опубликовал лозунг "Героям слава" с силуэтом героя:

Автор: Никита Титов

В знак солидарности со смелым воином украинцы распространяют хештег #SlavaUkraini.

Украинцы распространяют хэштег #SlavaUkraini

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что военный имеет все шансы стать символом нашего сопротивления в этой войне с черной хтонью из северных болот.

"Памятник герою должен быть высотой, простые Господи, "Родины-матери". По крайней мере, символического капитала в нем для нас намного больше. Человек, вполне понимая последствия, плюнул смерти в его русское лицо. А сдохнут другие "суки". Все до последней ", — написал Арестович.

Как сообщал "Телеграф", Украина соблюдает законы и обычаи войны, прописанные в Женевской конвенции. Как пленные россияне живут в украинской колонии — читайте здесь.