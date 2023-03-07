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До сліз: Усик присвятив потужний вірш розстріляному військовополоненому (відео)

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Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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До сліз: Усик присвятив потужний вірш розстріляному військовополоненому (відео) Новина оновлена 07 березня 2023, 11:34

Боксер записав ролик для соцмереж

Український боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик написав вірш, присвячений українському військовополоненому, якого розстріляли російські окупанти.

Свій вірш Усик прочитав сам і запостив відео в Instagram.

  • "Слава Україні – за такі слова,
  • кулю ти отримав і тебе нема,
  • але пам’ять вічна, воїне тобі,
  • ти за Неньку рідну ворогів давив.
  • Показав ти силу, силу ЗСУ –
  • так, героям слава, а тобі в раю".

Відео вбивства беззбройного українського військового грає проти самої росії, упевнені відомі блогери. Воно є доказом військового злочину — порушення армією росії Женевських конвенцій, де гарантується збереження життя полоненим.

Як повідомляв "Телеграф", Україна дотримується законів та звичаїв війни, прописаних у Женевській конвенції. Як полонені росіяни живуть в українській колонії — читайте тут.

Нагадаємо, що раніше журналістам "Телеграфа" вдалося побувати у таборі, де утримуються військовополонені окупанти. Детальніше дізнатися про умови проживання ворогів в Україні можна дізнатися з нашого матеріалу: "Несправедливість по-українськи: в яких умовах утримуються полонені вороги і що вони говорять про війну".

Теги:
#Боксер #Український боксер #Олександр Усик