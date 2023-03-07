У Криму вибухи в районі військового аеродрому: окупанти вже "пояснились"

Окупанти традиційно заявляють, що вибухів не було

Ранок у тимчасово окупованому Севастополі видався неспокійним. У соціальних мережах почали з’являтися повідомлення про вибухи в районі аеродрому "Бельбек". Проте окупанти вже встигли вигадати цьому виправдання.

Так, вранці 7 березня, у кримському Telegram-каналі повідомили про вибух, який пролунав з боку аеродрому, що знаходиться на північному заході Севастополя. У той же час окупаційна "влада" поспішила пояснити тривожні звуки, які багато хто почув цього ранку.

Як заявив у своєму Telegram-каналі псевдогубернатор Севастополя михайло развожаєв, що вибухів на аеродромі не було, а звуки він пояснив нібито "тренуванням корабельних розрахунків на зовнішньому рейді".

"У пабликах знову пишуть про якийсь вибух у районі аеродрому. Це брехня. На зовнішньому рейді триває тренування корабельних розрахунків. У місті все спокійно", — написав він.

Своєю чергою, український блогер Сергій Стерненко опублікував посаду щодо інциденту в окупованому Севастополі.

"Окупаційна адміністрація повідомляє, що вибухи в районі військового аеродрому "Бельбек" це "треніровка корабєльних расчьотов". Тобто учєнія. Або свєрхзвук чи селітра", — зазначив він.

Народний депутат України Олексій Гончаренко також залишив невеликий коментар у своїх соцмережах щодо заяв развожаєва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в середині лютого біля військової частини російських окупантів у Криму пролунав потужний вибух. У мережі з’явилися фото та відео з місця події.