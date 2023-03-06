Деокупація Криму: коли і як це станеться (опитування)

З початку повномасштабної війни число тих, хто не вірив у деокупацію Криму, впало у 10 разів

У березні 2023 року більш як половина наших громадян переконані, що у наближчій перспективі Україна зможе звільнити Крим, тимчасово окупований російськими військами, хоча у грудні 2021-го, до початку повномасштабної війни з рф, так вважали трохи більше 4 відсотків опитаних.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.

На запитання "Як ви вважаєте, чи вдасться Україні повернути Крим?" вже протягом цього року ствердно відповіли 54,5% опитаних громадян.

Вважають, що деокупація півострова розтягнеться на кілька років 33,8% респондентів (у грудні 2021 ця цифра становила чималі 41,8%).

Що Україна не зможе повернути окуповані території, вважають лише 3,1%, (до війни ця цифра була удесятеро більшою).

Не могли дати відповідь 8,6% респондентів (у грудні 2021 — 20,7%).

Майже половина опитаних громадян вважають, що за повернення Криму будуть точитися важкі бої; третина — що спротив може бути, але незначний; а 8 відсотків — що півострів повернеться до складу України взагалі без бою.

Майже дві третини українців вважають, що звільнення Криму має відбуватися силами ЗСУ на території самого півострова.

Рівно половина опитаних переконані, що деокупація Криму можлива у результаті поразки російської армії на іншому полі бою (тобто Донбас та південь України).

Трохи менш як половина респондентів вважають, що для повернення автономної республіки під контроль України має відбуватися посилене постачання зброї Києву.

Сподіваються на політичну кризу в росії 46,9% опитаних, ще 29,8% — у посилення міжнародного тиску на росію.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 4 березня.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна змінить стратегію деокупації Криму.