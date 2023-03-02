Данілов зробив загадкову заяву щодо звільнення Криму

У чому саме полягають ці зміни поки не повідомляється

Україна вже 2023 року може звільнити захоплені росією території, у тому числі й Крим. Про можливість деокупації півострова говорять дедалі більше наших чиновників, і зараз у РНБО анонсували зміни у стратегії його звільнення.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов. За його словами, Україна має намір змінити стратегію майбутньої деокупації Криму.

"Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів", – каже Данілов.

Втім, про те, в чому саме полягають ці зміни, поки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше ми писали, що миколаївський губернатор Віталій Кім заінтригував новими робочими картами із Кримом. За його словами, ці карти йому надіслали співробітники Держприкордонслужби України.

Також ми повідомляли, що генерал США Бен Ходжес показав детальний план, як ЗСУ слід звільняти Крим. Україні слід зосередитись на ударах великої дальності, щоб позбавити ворога основної техніки та озброєння. Крім того, на думку Ходжеса, первинним завданням ЗСУ має стати своєрідна "зачистка" Криму.