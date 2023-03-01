У Криму знову пролунали вибухи: з’явилися перші версії (відео)

Інформації про влучання або постраждалих поки що немає

Увечері у тимчасово окупованому Криму пролунали звуки, схожі на вибухи. У місцевих пабликах повідомляють, що звуки вибухів було чути в Ялті та Бахчисараї.

Пізніше в мережі опублікували відео, на якому чути цей звук. Нардеп Олексій Гончаренко припустив, що на півострові могло спрацювати вороже ППО.

Про звуки, схожі на вибух, почали повідомляти близько 20:00. У місцевих пабликах з’явилася інформація про те, що це "літак перейшов на надзвук", її навіть підтвердив хтось із пропагандистів. А український волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко повідомив про роботу ППО на півострові.

"На даний момент точно підтверджено, що були звуки вибухів внаслідок роботи ППО окуупантів. Інформація про влучення вимагає уточнення", - написав він у Telegram.

Версію про роботу ворожого ППО озвучив також український нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, звуки вибухів точно були в Бахчисараї, а до Севастополя просто долетіло відлуння.

"Бахчисарай, вибухи! За звуком нагадує ППО, але я не був би так впевнений зараз. Севастополь — спокійно, це долинув звук із Бахчисараю", — написав він у Telegram, опублікувавши відео.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Криму біля військової частини росіян прогриміли вибухи. На кадрах з місця прильоту видніється величезний стовп диму.