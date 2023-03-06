Деокупация Крыма: когда и как это произойдет (опрос)

С начала полномасштабной войны число тех, кто не верил в деоккупацию Крыма, упало в 10 раз

В марте 2023 года более половины наших граждан убеждены, что в ближайшей перспективе Украина сможет освободить Крым, временно оккупированный российскими войсками, хотя в декабре 2021-го, до начала полномасштабной войны с РФ, так считали немногим более 4 процентов опрошенных.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

На вопрос "Как вы считаете, удастся ли Украине вернуть Крым?" уже в этом году утвердительно ответили 54,5% опрошенных граждан.

Полагают, что деоккупация полуострова растянется на несколько лет 33,8% респондентов (в декабре 2021 года эта цифра составляла внушительные 41,8%).

Что Украина не сможет вернуть оккупированные территории, считают лишь 3,1% (до войны эта цифра была в десять раз больше).

Не могли ответить 8,6% респондентов (в декабре 2021 — 20,7%).

Почти половина опрошенных граждан считают, что при возвращении Крыма будут идти тяжелые бои; треть — что сопротивление может быть, но незначительное; а 8 процентов — что остров вернется в состав Украины вообще без боя.

Почти две трети украинцев считают, что освобождение Крыма должно происходить силами ВСУ на территории самого полуострова.

Ровно половина опрошенных убеждена, что деоккупация Крыма возможна в результате поражения российской армии на другом поле боя (т.е. Донбасс и юг Украины).

Чуть менее половины респондентов считают, что для возвращения автономной республики под контроль Украины должны происходить усиленные поставки оружия Киеву.

Надеются на политический кризис в рф 46,9% опрошенных, еще 29,8% — на усиление международного давления на россию.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 4 марта.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина изменит стратегию деоккупации Крыма.