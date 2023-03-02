Данилов сделал загадочное заявление насчет освобождения Крыма

В чем именно будут заключатся эти изменения, пока не сообщается

Украина уже в 2023 году может освободить захваченные россией украинские территории, в том числе и Крым. О возможности деоккупации полуострова говорят все больше наших чиновников и сейчас в СНБО анонсировали изменения в стратегии его освобождения.

Об этом заявил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам Украина намерена изменить стратегию будущей деоккупации Крыма.

"Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и т.д. – требует изменения приоритетов", — говорит Данилов.

Впрочем о том, в чем именно будут заключатся эти изменения, пока не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ким заинтриговал новыми рабочими картами с Крымом. По его словам, эти карты ему прислали сотрудники Государственной пограничной службы Украины.

Также мы сообщали о том, что генерал США Бен Ходжес показал детальный план, как ВСУ следует освобождать Крым. Украине следует сосредоточиться на ударах большой дальности, чтобы лишить врага основной техники и вооружения. Кроме того, по мнению Ходжеса, первоначальной задачей ВСУ должна стать своеобразная "зачистка" Крыма.