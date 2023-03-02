"Все будет Победа": Ким заинтриговал новыми рабочими картами с Крымом (видео)

Ким показал новые карты на видео

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заинтриговал украинцев, показав им новые рабочие карты в своем кабинете, на которых присутствует временно оккупированный россиянами Крым.

Соответствующее видео Ким опубликовал сегодня, 2 марта, в своем официальном Telegram-канале. По его словам, эти карты ему прислали сотрудники Государственной пограничной службы Украины. Что примечательно, на них изображена также и территория захваченного оккупантами полуострова Крым.

"Я ни на что не намекаю, но пограничники привезли мне новые рабочие карты для того, чтобы можно было работать. Может они чего-то знают, чего не знаю я?", — сказал Виталий Ким на видео.

В комментариях в социальных сетях пользователи уже успели отреагировать на такую интригу от Виталия Кима и отметили, что очень надеются, что намеки пограничников вскоре сбудутся.

Отметим, что в конце февраля по радио в Крыму прозвучал гимн Украины, а затем — обращение начальника Главного управления разведки МО Кирилла Буданова. В нем он заявлял, что наша страна обязательно вернет все захваченные россией территории, включая Крым.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что американский генерал Бен Ходжес детально рассказал о том, как ВСУ следует освобождать территорию Крыма. По его словам, в первую очередь украинским военным нужно провести "зачистку" и отрезать оккупантов от материально-технического обеспечения с материковой рф.