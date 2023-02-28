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Генерал США показал детальный план, как ВСУ следует освобождать Крым (карта)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Украинские военные настроены вернуть Крым домой как можно быстрее Новость обновлена 28 февраля 2023, 10:34
Украинские военные настроены вернуть Крым домой как можно быстрее. Фото Коллаж "Телеграфа"

ВСУ следует сосредоточиться на ударах большой дальности, чтобы лишить врага основной техники и вооружения

Вопрос возвращения Крыма под сине-желтое знамя становится все более актуальным с приближением весны. Благодаря прогнозам, предполагающим начало большого контрнаступления ВСУ, можно надеяться и на деоккупацию полуострова. Размышлял об этом и американский генерал Бен Ходжес, поделившийся картой с прогнозируемыми ударами по военным объектам россиян в Крыму, которые помогли бы украинской армии ускорить возвращение территорий.

Об этом он рассказал в личном Twitter-аккаунте. Военный подчеркивает, что на первых порах наиболее эффективным будет нанесение ударов большой дальности — это сделает полуостров непригодным для дальнейшего пребывания вражеской армии.

По мнению Ходжеса, первоначальной задачей ВСУ должна стать своеобразная "зачистка" Крыма, а также отрезание оккупантов от дальнейшего материально-технического обеспечения. Для этого, считает он, следует при продвижении по материковой части Украины получить контроль над двумя трассами – М-17 и М-18, ведущими в Крым. Также придется окончательно разрушить Крымский мост, где взрывы уже звучали осенью 2022 года.

Освобождение Крыма, карта, Ходжес
Предварительная карта ударов по военным объектам россии в Крыму от Бена Ходжеса

Также Бен Ходжес подчеркивает, что понадобятся удары по важной для российских захватчиков инфраструктуре. В частности, ВСУ следует разрушить железнодорожное сообщение вблизи Джанкоя и ударить по аэродрому рядом с Евпаторией. Важны, по мнению американского генерала, и регулярные атаки на базу Черноморского флота в Севастополе. При этом можно использовать как ракеты, так и дроны. Это заставит россиян увести остатки кораблей подальше от Крыма.

Сухопутные войска для окончательной "зачистки" полуострова могут прийти позже, убежден Ходжес.

Визуализацией карты занимался экс-командир шести эскадрильи команды "морских котиков" армии США Чак Фаррер.

Крым ситуация сегодня, карта
Пока ситуация с линией фронта вблизи Крыма выглядит так

"Телеграф" также рассказывал, какая задача должна быть выполнена первоочередно при освобождении Крыма. Бен Ходжес четко анализирует ситуацию на фронте и пытается давать логичные подсказки военным.

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#Крым #Карта #Освобождение #Деоккупация #Бен Ходжес