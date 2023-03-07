В Крыму – взрывы в районе военного аэродрома: оккупанты уже "объяснились"

Оккупанты традиционно заявляют, что взрывов не было

Утро вторника, 7 марта, во временно оккупированном Севастополе выдалось неспокойным. В соцсетях стали появляться сообщениях о взрывах в районе аэродрома "Бельбек". Однако оккупанты уже успели придумать этому оправдания.

Так, в крымском Telegram-канале сообщили о взрыве, который раздался со стороны аэродрома, находящегося в северной части Севастополя. В то же время оккупационные "власти" поспешили объяснить тревожные звуки, которые многие услышали этим утром.

Как заявил в своем Telegram-канале псевдогубернатор Севастополя михаил развожаев, что взрывов на аэродроме не было, а звуки он объяснил якобы "тренировкой корабельных расчетов на внешнем рейде".

"В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно", – написал он.

В свою очередь украинский блогер Сергей Стерненко опубликовал пост относительно инцидента в Севастополе.

"Оккупационная администрация сообщает, что взрывы в районе военного аэродрома "Бельбек" это "тренировка корабельных расчётов". То есть учения. Или сверхзвук или селитра", — отметил он.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко также оставил небольшой комментарий в своих соцсетях о заявлениях развожаева.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в середине февраля у воинской части в Крыму прогремел мощный взрыв, и опубликовал фото и видео с места происшествия.