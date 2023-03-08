Вже найближчими днями: у НАТО зробили тривожну заяву щодо Бахмута

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що недооцінювати ворога не можна

У НАТО не виключають падіння оборони Бахмута, за який тривають тяжкі бої протягом дев’яти місяців. Це може статися вже найближчими днями.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю Ради міністрів закордонних справ ЄС із міністрами оборони, передає видання The Guardian.

"Враховуючи продовження бойових дій у Бахмуті, є ймовірність його падіння найближчими днями", — сказав він.

Водночас, Столтенберг додав, що це не обов’язково стане переломним моментом у повномасштабній війні в Україні, проте недооцінювати ворога не можна.

"Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати росію, ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні, а союзники НАТО протягом останнього року підтримали Україну військовою, фінансовою та економічною підтримкою на суму близько 150 млрд євро", — підсумував генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові розпочали контрнаступ попри те, що Бахмут був за крок від оточення. Нашим захисникам вдалося відкинути окупантів від важливої магістралі, яка веде до міста. Це своє чергу дозволило зберегти лінію постачання.