ЗСУ завдали удару у відповідь: росіян відкинули від важливої траси біля Бахмута
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Доля Бахмута ще не вирішена
Битва за Бахмут, яка триває багато місяців, все ще не закінчена, а українські військові завдали росіянам удару у відповідь.
Як йдеться в матеріалі The NYT, попри те, що місто знаходилося за крок від оточення, новоприбулі бійці ЗСУ в суботу розпочали контрнаступ.
"Ще до того, як Україна активізувала свій наступ на росіян у Бахмуті у вихідні дні, її сили перемістилися, щоб відкинути російські війська від останньої головної магістралі, яка веде до міста", — йдеться у матеріалі.
Очевидно, видання мало на увазі трасу, яка з’єднує обложене місто з Костянтинівкою.
У матеріалі йдеться про те, що такий крок дозволив зберегти важливу лінію постачання, а також шлях до відступу, якщо такий наказ надійде від військового керівництва.
Полковник Євген Межевікін, командир зведеної тактичної групи, яка воює у Бахмуті, висловив упевненість у тому, що місто можна утримати.
"У нас достатньо сил, щоб відкинути ворога з цього міста", — сказав він, але додав, що це залежатиме від командування.
Видання нагадало, що місто не має великого стратегічного значення, проте тепер битва за нього стала "вирішальним моментом війни", в якій сторони визначають, чия армія зможе зламати супротивника.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗСУ розповіли про ситуацію в Бахмуті. Крім того, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача військове керівництво висловилося за продовження оборони міста.