ЗСУ завдали удару у відповідь: росіян відкинули від важливої траси біля Бахмута

Доля Бахмута ще не вирішена

Битва за Бахмут, яка триває багато місяців, все ще не закінчена, а українські військові завдали росіянам удару у відповідь.

Як йдеться в матеріалі The NYT, попри те, що місто знаходилося за крок від оточення, новоприбулі бійці ЗСУ в суботу розпочали контрнаступ.

"Ще до того, як Україна активізувала свій наступ на росіян у Бахмуті у вихідні дні, її сили перемістилися, щоб відкинути російські війська від останньої головної магістралі, яка веде до міста", — йдеться у матеріалі.

Очевидно, видання мало на увазі трасу, яка з’єднує обложене місто з Костянтинівкою.

У матеріалі йдеться про те, що такий крок дозволив зберегти важливу лінію постачання, а також шлях до відступу, якщо такий наказ надійде від військового керівництва.

Полковник Євген Межевікін, командир зведеної тактичної групи, яка воює у Бахмуті, висловив упевненість у тому, що місто можна утримати.

"У нас достатньо сил, щоб відкинути ворога з цього міста", — сказав він, але додав, що це залежатиме від командування.

Видання нагадало, що місто не має великого стратегічного значення, проте тепер битва за нього стала "вирішальним моментом війни", в якій сторони визначають, чия армія зможе зламати супротивника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗСУ розповіли про ситуацію в Бахмуті. Крім того, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача військове керівництво висловилося за продовження оборони міста.