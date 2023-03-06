Можливість доставляти боєприпаси залишається: у ЗСУ розповіли про ситуацію у Бахмуті

Ворог намагається бити по мостам, але українці знаходять можливість постачати в місто все необхідне

Незважаючи на спроби ворога обійти українських військових у Бахмуті, місто, як і раніше, перебуває в руках ЗСУ.

Про це розповів речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Черевий в ефірі національного телемарафону в неділю, 5 березня.

А оскільки зберігається можливість постачати нашим військовим у Бахмуті боєприпаси, продовольство та медкаменти, ЗСУ не мають наміру залишати його.

"На Бахмутський напрямок є можливість доставляти боєприпаси, провіант, медикаменти, забирати поранених. Я розумію важливість питання, але жодна армія у світі не оголошує про свої тактичні дії ", — сказав Черевий.

Окупанти, за його словами, б’ють по важливим для українських військових об’єктамі нфраструктури, зокрема, — по мостам. Проте підрозділи, які тримають оборону населеного пункту, у різний спосіб знаходять можливість доставляти до міста все необхідне.

Водночас спікер підтвердив, що автошлях Бахмут – Костянтинівка зараз справді вкрай небезпечний.

Напередодні Череватий спростував дані про нібито відведення українських військ із Бахмута. Він наголосив, що місто перебуває під контролем сил оборони України.

Нагадаємо, що напередодні ватажок банди "вагнера" вирішив "налякати" генштаб своєї країни тим, що якщо його головорізи не отримуватимуть боєприпасів у потрібній кількості, то залишать Бахмут, через що фронт може "посипатися" до самого державного кордону.