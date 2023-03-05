"Фронт посиплеться до кордонів": "кухар путіна" розповів про "жахи", які чекають на армію росії без його бандитів (відео)

Засновник ПВК "вагнер" підозрює, що його головорізів хочуть "злити", звинувативши у провалі "спецоперації"

Засновник ПВК "вагнер" євгеній пригожин продовжує "надувати щоки" у заочній суперечці з міністерством нападу своєї країни. Очевидно, таким чином він намагається показати, наскільки важлива його компанія для успіху так званої "спецоперації" — мовляв, якщо "вагнерівці" наважаться залишити позиції біля Бахмута через "снарядний" голод", то фронт посиплеться і ЗСУ підуть на прорив — аж до самого державного кордону.

Про це "кухар путіна" розповів у новому ролику, який нібито було записано ще 23 лютого, а з’явився який лише зараз на Telegram-каналах, що їхі пов’язують із "вагнером".

Поплічник путіна стверджує, що "вагнерівці" нібито "стягують всю українську армію на себе" і "просуваються вперед", а "решта" (ймовірно, кадрові частини армії Росії) "змушені хоч якось підтягуватися слідом для того, щоб зберігати своє обличчя та репутацію".

Також засновник ватаги "Вагнер" заявив, що його компанію "покликала" на фронт влада, коли "було важко". Але згодом група найманців не домовилися з керівництвом країни-агресора "про гроші, цуценят, гареми або ще щось". І через це керівництво міноборони росії змушує його бандформування "зазнавати снарядного голоду" — а, можливо, і з метою "злити" і представити "вагнер" як головного винуватця провалу так званої "СВО".

Але якщо справа саме в цьому, натякнув пригожин, то ПВК може "відскочити" від Бахмута і тоді спрацює "ефект пружини".

"Якщо ЧВК "вагнер" зараз відкочується, то в історії відбувається наступна ситуація: зрозуміло, що фронт посиплеться до російських кордонів, може бути і далі посиплеться. Загалом, ситуація буде несолодка взагалі для всіх формувань воєнізованих, які "захищають інтереси росії", – пообіцяв пригожин.

Далі бандит яскраво описав "жахи", які відбудуться на фронті в цьому випадку.

"І напружена українська армія зліва-праворуч на флангах, а також по центру увірвалася на територію "лнр", змела Луганськ, змела Краснодон, вийшла на територію росії. Армія змушена була намагатися стабілізувати фронт — і посипалися фланги. Далі упав Крим там, я знаю, багато ще всяких катаклізмів", – "спророкував" пригожин.

Загалом, натякає ватажок "вагнерівців", без його бандформування армії росії наступлять повні "кранти".

Нагадаємо, що ролик знятий у пропагандистських цілях, тому до всіх висловлювань пригожина варто ставитись з дуже великою часткою скептицизму.

Раніше повідомлялося про те, що міністру-оленяреві шойгу вдалося переграти в підкилимних іграх свого опонента пригожина, і тепер у останнього навіть немає права критикувати російських військових.