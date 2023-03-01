Добалакався про доньку шойгу. пригожина можуть посадити за його ж законом

Ватажок ПВК "Вагнера" не зможе сваритися з керівництвом міноборони рф

Розбірки всередині російських еліт перейшли на новий рівень — міністру оборони рф сергію шойгу знову вдалося переграти у підкилимних іграх свого опонента.

Ватажок ПВК "Вагнер", "повар путіна" євген пригожин, який постійно критикував діяльність міноборони рф, тепер не зможе це робити. Бо йому заборонять "поширювати брехню" про свою ж ПВК законодавчо. А яку інформацію вважатимуть брехнею — питання риторичне.

Запасаємося попкорном і слідкуємо за "гризнею" всередині керівництва рф:

15 років тюрми за "неправду" про добровольців

У держдуму рф внесли поправки у так званий закон про "дискредитацію армії рф". Тепер той, хто критикує армію рф та добровольців отримає до 15 років тюрми.

Іронія полягає у тому, що поправки пропонував сам пригожин. Але виконання ідеї інше — зміни внесли до "лівого" законопроєкту №218171-8, пояснює російський юрист Павло Чіков. Спочатку зміни були внесені у жовтні 2022 року і стосувалися доповнень до ст. 215.4 КК про відповідальність за "незаконне проникнення на об'єкт, що охороняється". До другого читання 1 березня до нього внесли пачку поправок про добровольчі формування.

Запитань до поправок багато:

важко сказати, що може вважатися "дискредитацією" добровольчих формувань;

"дискредитацією" добровольчих формувань; штраф у людини може бути на фразу "ні війні", а тюрма — за критику пригожина;

публічна критика на тему ПВК "Вагнер" зможе бути підставою для переслідування;

критика на тему ПВК "Вагнер" зможе бути підставою для переслідування; Фейком про ПВК можуть визнати публікації про "снарядний голод", якщо це за офіційною інформацією не так.

"Постає питання, чиї офіційні повідомлення про ПВК "Вагнер" братимуться за справжні. Це будуть пресрелізи самого ПВК, коментарі пригожина або все ж таки брифінги міноборони рф", — дивується юрист.

пригожин виступив проти

Схоже, євген пригожин ці ризики у законопроєкті також побачив. Тому він просить спікера держдуми рф в’ячеслава володіна переписати документ і не поширювати його дію на вище командування ПВК та керівництво міноборони рф.

євген пригожин написав звернення до володіна

"Ці поправки не повинні поширювати свою дію на критику вищого командного складу, оскільки це необхідно для забезпечення голосного та відповідального виконання ними своїх повноважень. Інакше будь-яка публічна та конструктивна критика їх дій зможе спричинити притягнення до відповідальності", — пише пригожин у зверненні на ім'я володіна.

Ще один опонент пригожина, ігор гіркін-стрєлков, теж пророкує в’язницю:

"Якщо підійти до питання суто формально, то першим на 15 років – за дискредитацію керівництва МО – має сісти пригожин", – написав гіркін.

Часто критикують керівництво міноборони рф телеграм-канали, блогери і "воєнкори", а також голова Чечні рамзан кадиров.

Автор Telegram-блогу "Сталінгулаг" Олександр Горбунов припускає, що поправки запроваджуються, щоб залякати військових та їхні родини.

"Все більше відео, на яких мобілізовані скаржаться на відсутність обмундирування, свинство начальників. Саме для них і готують ці до 15 років колонії. Ті, кого сьогодні пропаганда називає "наші мальчікі", завтра стануть ворогами народу за розповідь про те, як їх відправили в атаку з однією саперною лопаткою", — пише Горбунов.

Передісторія

пригожин часто різко критикував командування армії рф і вів проти нього системну інформаційну війну.

Останнім був скандал про снарядний голод — "вагнерівці" записували відео, в якому назвали "під*ром" голову генштабу рф валерія герасимова та вимагали дати їм снаряди. А пригожин звинуватив міноборони у спробі знищити його ПВК. Мовляв, шойгу і герасимов заборонили передавати боєприпаси.

Спочатку міноборони називало інформацію брехнею. Але згодом все ж направило снаряди ПВК "Вагнер" через розголос та фото з трупами.

Звернення пригожина включали особисті образи шойгу — він накинувся на доньку міністра, що відпочивала закордоном в ОАЕ та зятя.