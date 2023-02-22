Перегони тилових щурів: чому путіну вигідна війна між пригожиним та Міноборони рф

Кремлівський диктатор навмисно нацьковує глав військових структур одне на одного

Власник приватної військової компанії "Вагнера", російський бізнесмен євген пригожин не полишає спроб дискредитувати вище військове керівництво рф. Лише за останні кілька тижнів головний постачальник злочинців для війни в Україні зробив ряд заяв, в яких поклав відповідальність за збільшення втрат на фронті на Міноборони рф та опосередковано звинуватив главу відомства у "роботі на ворога". Ба більше, за даними Інституту вивчення війни (ISW), днями євген пригожин відвідав Чечню, де намагався схилити Рамзана Кадирова до підтримки інформаційної кампанії проти МО рф, але отримав відмову.

"Телеграф" розбирався у тому, як далеко готовий зайти власник ПВК "Вагнера" у жазі до влади, і яку вигоду від протистояння військових та найманців отримує володимир путін.

пригожин зазіхнув на те, що йому не по зубах

З початком війни в Україні ім'я російського ресторатора та бізнесмена євгена пригожина не сходило зі шпальт російських ЗМІ, а сам олігарх все частіше з'являвся в оточенні вищих посадових осіб рф.

Вчорашній "кухар путіна" раптом перетворився на одну з ключових фігур, пов'язаних із забезпеченням російської армії не лише продуктами харчування, а й гарматним м'ясом. "Геніальна" ідея пошуку нових кадрів для війни в Україні у в'язницях додала пригожину стільки очок, що йому почали пророкувати стрімку політичну кар'єру і навіть президентство.

Проте, захмарна амбіційність бізнесмена та переоцінка своїх можливостей не дозволили йому зберегти зайняті позиції. Пригожину стало замало місця у відведеній йому ніші прислужників кремля, і він зазіхнув на роль головнокомандувача "спецоперацією" в Україні, вступивши у пряму конфронтацію з Міноборони рф.

Зокрема, після заяви відомства про захоплення українського Соледару у січні 2023 року, власник ПВК "Вагнера" публічно звинуватив чиновників у спробах "вкрасти перемоги", здобуті його найманцями, а також повідомив, що проти нього та його компанії ведеться інформаційна війна з боку уряду.

Вже за місяць зі звіту ISW стало відомо, що пригожину заборонили вербувати ув'язнених для відправки на фронт, а функцію поставок злочинців в Україну взяло на себе Міноборони рф, використовуючи власні ПВК. У відповідь бізнесмен звинуватив відомство у створенні штучного дефіциту снарядів для вагнерівців, та натякнув, що міністр оборони рф сергій шойгу "працює на ворога".

За словами пригожина, будь-які перемовини з МО рф закінчуються тим, що йому радять вибачитись "перед тими, хто зверху".

"Перед ким вибачитись? Кому повинитись, щоб мої хлопці гинули вдвічі рідше, ніж сьогодні? Сьогодні щодня гине вдвічі більше бійців ПВК "Вагнер" та інших підрозділів, яких ми не можемо прикрити через повний снарядний голод. Ті, хто заважає здобути перемогу в цій війні, прямо працюють на ворога. Допомагають ворогові зламати хребет Росії! Ви снідаєте, обідаєте та вечеряєте із золотого посуду та відправляєте своїх дочок, онучок та Жучок відпочивати по Дубаях, не соромлячись нічого, у той момент, коли російський солдат гине на фронті. Я прошу, дайте нам боєприпаси", — заявив пригожин.

В Міноборони рф назвали заяви пригожина "екзальтованими" та направленими на внесення розколу, а також запевнили, що всі заявки для штурмових підрозділів виконуються у найстисліші терміни.

"Найближчим часом будуть задоволені всі заявки на боєприпаси, подані на лютий, а також розпочнуться постачання заявок на березень. Спроби внести розкол у тісний механізм взаємодії та підтримки між підрозділами російського угруповання, – контрпродуктивні і грають лише на користь ворогові", — цитує відомство російське видання "Meduza".

За словами українського політолога, голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, головною помилкою "кухаря путіна" стало те, що він обрав собі за ворога надто впливову структуру, протистояти якій не в змозі. Ба більше, подальші спроби дискредитувати Міноборони рф можуть закінчитися для пригожина трагічно.

"Відчувши підвищену увагу до ПВК "Вагнера", пригожин вирішив використати це для посилення свого політичного статусу. Після успішно проведеної кампанії з усунення генерала Лапіна, в чому йому допоміг кадиров, пригожин вирішив обрати наступною жертвою герасимова, проте ця "атака" провалилася. Наразі начальник Генштабу зс рф керує операцією на сході України і саме від нього залежить постачання боєприпасів, на дефіцит яких скаржився пригожин", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Опинившись у позиції залежного та відстороненого від прийняття рішень, пригожин помітно нервує та поводить себе агресивно. При цьому, власник ПВК не має жодних важелів впливу на ситуацію – вдавшись до саботажу на фронті, він перейде дорогу самому путіну, що в його положенні буде рівноцінно самогубству.

"Вся його влада, статки та положення напряму залежать від глави кремля. Протягом минулого року він робив все можливе, аби продемонструвати путіну, що він кращий з його прислужників та полководців, і готовий виконувати будь-які накази. Прямий конфлікт з кремлем або ФСБ може коштувати йому не лише "кар'єри", а й життя", — пояснює політолог.

Вплив конфлікту на війну та мотиви путіна

Головною відмінністю між українською армією та окупаційними військами рф завжди була мотивація. Якщо бійці ЗСУ об'єднані спільною метою і готові віддавати життя, захищаючи свою землю до останнього, то росіяни у більшості своїй не мають уявлення, за що вони воюють в Україні. Частина з них йде на фронт, аби підзаробити грошей, інші потрапляють на війну в результаті мобілізації, найманці з числа ув'язнених погоджуються вбивати заради амністії.

За таких умов бойовий дух особового складу зс рф та їхня націленість на результат залишає бажати кращого. Між окупантами часто виникають конфліктні ситуації, процвітає дезертирство та саботаж. Зокрема, найманці намагаються прикрити найгарячіші точки мобілізованими, а ті своєю чергою подекуди відмовляються йти на забій, аргументуючи це тим, що їм за такі ризики менше платять.

Варто пам'ятати, що риба гниє з голови, і головні щурячі перегони відбуваються на рівні вищого військового керівництва росії. Здавалося б, очевидно, що такий розбрат на усіх рівнях не може не відображатися на результатах загарбників в Україні. Попри це, володимир путін не поспішає наводити лад в армії, яка все глибше поринає у хаос.

За словами Володимира Фесенка, наразі кремлівський диктатор не зацікавлений у перемозі одного з воюючих кланів, адже діє по принципу "розділяй та володарюй".

"Така стратегія допомагає путіну тримати своїх прислужників у тонусі: вони з усіх сил намагаються догодити йому, не довіряючи при цьому один одному. Такими людьми легко керувати й тримати їх під контролем", — каже політолог.

Кар'єрний зліт євгена пригожина виявився стрімким, але недовгим. Скориставшись амбіційністю бізнесмена, кремль витиснув з нього усі ресурси, після чого повернув на минулі позиції. За словами військового експерта, полковника ЗСУ в запасі Олега Жданова, та ж участь спіткала й найманців бізнесмена.

"За даними нашої розвідки, сьогодні кількість вагнерівців, воюючих в Україні, повернулася до початкових показників у 6-7 тисяч, що не дає їм можливості суттєво впливати на хід бойових дій. Заяви пригожина продиктовані не стільки реальним спротивом з боку Міноборони, скільки його політичними амбіціями. Ймовірно, це пов'язано з тим, що прийшла вказівка згори присвоїти усі лаври за військові успіхи в Україні регулярній армії рф, нівелюючи усі досягнення вагнерівців. Ба більше, їх зараз перекидають із Бахмутського напрямку на Запорізький", — пояснює військовий експерт в коментарі "Телеграфу".

Водночас, зазначає Олег Жданов, путін оцінив плюси роботи з найманцями й робить ставку саме на них, тому Міноборони рф вже займається вербовкою ув'язнених та громадян Білорусі через ПВК, проте пригожин тепер не має до цього жодного відношення.