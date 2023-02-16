Загадкові смерті продовжуються: у росії знайшли мертвою топчиновницю Міноборони
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Тіло було виявлено під вікнами багатоповерхівки
У росії триває низка загадкових смертей чиновників та бізнесменів. Ще одним таким випадком стала загибель чиновниці, пов’язаної з Міноборони росії.
Про це повідомляють росЗМІ.
Так, у Санкт-Петербурзі під вікнами багатоповерхівки було виявлено тіло начальниці управління фінансового забезпечення Міністерства оборони по Західному округу Марини Янкіної. Про те, що труп належить саме Якіній, вже підтвердили і в прес-службі ЗВО.
Тіло жінки було виявлено вранці 16 лютого біля будинку №31 на вулиці Замшиній.
"На загальному балконі під’їзду на 16 поверсі пізніше поліція виявила документи та особисті речі, які, ймовірно, належали Янкіній", — йдеться в матеріалі.
Як основна версія на даний момент розглядається самогубство. Правоохоронці продовжують з’ясовувати усі обставини інциденту.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії знайшли мертвим чергового топ-менеджера з газової галузі.
Також ми повідомляли про те, що в Іспанії знайдено мертвими екс-топ-менеджера російської газової компанії "Новатек" Сергія Протосеня разом з дружиною та неповнолітньою дочкою