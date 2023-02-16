Загадочные смерти продолжаются: в россии нашли мертвой топ-чиновницу Минобороны

Тело было обнаружено под окнами многоэтажки

В россии продолжается чреда загадочных смертей чиновников и бизнесменов. Очередным таким случаем стала гибель чиновницы, связанной с Минобороны рф.

Об этом сообщают росСМИ.

Так, в Санкт-Петербурге под окнами многоэтажки было обнаружено бездыханное тело начальницы управления финансового обеспечения Министерства обороны по Западному округу Марины Янкиной. О том, что труп принадлежит именно Янкиной, уже подтвердили и в пресс-службе ЗВО.

Тело женщины было обнаружено утром 16 февраля у дома № 31 по улице Замшиной.

"На общем балконе подъезда на 16 этаже позже полиция обнаружила документы и личные вещи, предположительно, принадлежавшие Янкиной", — говорится в материале.

В качестве основной версии на данный момент рассматривается самоубийство. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее мы писали о том, что в росси нашли мертвым очередного топ-менеджера из газовой отрасли.

Также мы сообщали о том, что в Испании найдены мертвыми экс-топ-менеджер российской газовой компании "Новатэк" Сергей Протосеня вместе с женой и несовершеннолетней дочерью.