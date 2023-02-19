кадиров назвав пригожина "братом" і захотів створити свою ПВК: подробиці

Чиновник знову заговорив про завершення державної служби

Голова Чечні рамзан кадиров надихнувся "успіхами" ПВК "Вагнер" та захотів створити свою власну приватну військову компанію після того, як піде з держслужби.

Як повідомив він у своєму telegram-каналі, бійці чеченського підрозділу у складі окупаційної армії боролися разом із "вагнерівцями" з перших днів війни.

"Здавалося б, приватна військова компанія, а досягти зуміла дуже значних результатів. І це при тому, що штурмові бригади ПВК завжди беруть на себе надзвичайно важку частину роботи", — написав він.

За словами кадирова, він із повною серйозністю розглядає можливість після завершення державної служби скласти конкуренцію голові "вагнерівців" євгену пригожину, якого назвав "братом".

Як повідомлялося раніше, 3 вересня кадиров записав відео, в якому зізнався, що "засидівся" на своїй посаді і хоче піти на довгостроковий відпочинок.

Відразу після цього в російських ЗМІ з’явилася інформація про те, що його можуть призначити на посаду глави Росгвардії.

Втім, за кілька днів кадиров повідомив, що передумав йти і хоче побити рекорд за тривалістю перебування на посаді глави російського суб’єкта.