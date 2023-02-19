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кадиров назвав пригожина "братом" і захотів створити свою ПВК: подробиці

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
євгеній пригожин та рамзан кадиров Новина оновлена 19 лютого 2023, 17:36
євгеній пригожин та рамзан кадиров

Чиновник знову заговорив про завершення державної служби

Голова Чечні рамзан кадиров надихнувся "успіхами" ПВК "Вагнер" та захотів створити свою власну приватну військову компанію після того, як піде з держслужби.

Як повідомив він у своєму telegram-каналі, бійці чеченського підрозділу у складі окупаційної армії боролися разом із "вагнерівцями" з перших днів війни.

"Здавалося б, приватна військова компанія, а досягти зуміла дуже значних результатів. І це при тому, що штурмові бригади ПВК завжди беруть на себе надзвичайно важку частину роботи", — написав він.

За словами кадирова, він із повною серйозністю розглядає можливість після завершення державної служби скласти конкуренцію голові "вагнерівців" євгену пригожину, якого назвав "братом".

Як повідомлялося раніше, 3 вересня кадиров записав відео, в якому зізнався, що "засидівся" на своїй посаді і хоче піти на довгостроковий відпочинок.

Відразу після цього в російських ЗМІ з’явилася інформація про те, що його можуть призначити на посаду глави Росгвардії.

Втім, за кілька днів кадиров повідомив, що передумав йти і хоче побити рекорд за тривалістю перебування на посаді глави російського суб’єкта.

Теги:
#Росія #Чечня #Рамзан Кадиров #Євген Пригожин