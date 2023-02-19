кадыров назвал пригожина "братом" и захотел создать свою ЧВК: подробности

Чиновник опять заговорил о завершении государственной службы

Глава Чечни рамзан кадыров вдохновился "успехами" ЧВК "Вагнер" и захотел создать свою собственную частную военную компанию после того, как уйдет с госслужбы.

Как сообщил он в своем telegram-канале, бойцы чеченского подразделения в составе оккупационной армии сражались вместе с "вагнеровцами" с первых дней войны.

"Казалось бы, частная военная компания, а достичь сумела очень внушительных результатов. И это при том, что штурмовые бригады ЧВК всегда берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы", — написал он.

По словам кадырова, он с полной серьезностью рассматривает возможность после завершения государственной службы составить конкуренцию главе "вагнеровцев" евгению пригожину, которого назвал "братом".

Как сообщалось ранее, 3 сентября кадыров записал видео, в котором признался, что "засиделся" на своем посту и хочет уйти на долгосрочный отдых.

Сразу же после этого в российских СМИ появилась информация о том, что его могут назначить на пост главы Росгвардии.

Впрочем, через несколько дней кадыров сообщил, что передумал уходить и хочет побить рекорд по длительности пребывания на посту главы российского субъекта.