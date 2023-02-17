Кадрові зміни в армії окупантів: міноборони рф підтвердило призначення одіозних генералів

У рф масштабні кадрові зміни

У російському міністерстві оборони підтвердили інформацію щодо призначення нових командувачів військовими округами рф яка раніше ширилася у ЗМІ. Одним із них став одіозний генерал-лейтенант андрій мордвічев. Саме він віддавав окупантам наказ на штурм заводу "Азовсталь" у Маріуполі. До нього на цій посаді перебував уродженець Казані генерал-полковник олександр лапін.

Про це йдеться на офіційному сайті російського відомства.

Крім того, у міноборони рф назвали й нових командувачів Західного та Південного військових округів, розмови про які велися ще із січня. Ними стали одіозний генерал-лейтенант євген никифоров, який, згідно з даними української розвідки, пов'язаний із куратором ПВК "Вагнер" євгеном пригожіним, а також генерал-полковник сергій кузовлєв.

Своєю чергою командувачем військ Східного військового округу став генерал-лейтенант рустам мурадов. Цю посаду він отримав ще восени, однак офіційно це підтвердилося лише зараз.

Також відомо, що у грудні 2022 року очільник російського міністерства оборони сергій шойгу на засіданні колегії відомства за участю диктатора володимира путіна запропонував збільшити кількість військових округів із чотирьох до шести, відновивши два — Московський і Ленінградський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як японські розвідники припустили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну, росія могла втратити вже більше 20 своїх генералів.