Кадровые изменения в армии окупантов: минобороны рф подтвердило назначение одиозных генералов

В армии рф масштабные кадровые изменения

В российском министерстве обороны подтвердили информацию о назначении новых командующих военными округами рф, которая ранее распространялась в СМИ. Одним из них стал одиозный генерал-лейтенант андрей мордвичев. Именно он отдавал оккупантам приказ на штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе. До него на этом посту находился уроженец Казани генерал-полковник александр лапин.

Об этом говорится на официальном сайте российского ведомства.

Кроме того, в минобороны рф назвали и новых командующих Западного и Южного военных округов, разговоры о которых велись еще с января. Ими стали одиозный генерал-лейтенант евгений никифоров, который, согласно данным украинской разведки, связан с куратором ППК "Вагнер" евгением пригожиным, а также генерал-полковник сергей кузовлев.

В свою очередь командующим войсками Восточного военного округа стал генерал-лейтенант рустам мурадов. Этот пост он получил еще осенью, однако официально это подтвердилось только сейчас.

Также известно, что в декабре 2022 года глава российского министерства обороны сергей шойгу на заседании коллегии ведомства с участием диктатора владимира путина предложил увеличить количество военных округов с четырех до шести, восстановив два — Московский и Ленинградский.

Ранее "Телеграф" сообщал, как японские разведчики предположили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину россия могла потерять уже более 20 своих генералов.