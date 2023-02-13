Таинственные смерти продолжаются: в россии генерала нашли мертвым, подозревают самоубийство

Российский генерал впал в депрессию после того, как его уволили месяц назад

В россии ушел из жизни очередной чиновник МВД генерал-майор Владимир Макаров. Бывший заместитель начальника ГУ МВД россии по борьбе с экстремизмом застрелился в своем доме.

Об этом сообщают российские СМИ. В момент самоубийства в доме находилась жена генерал-майора полиции.

Тело 72-летнего экс-полицейского было найдено его супругой утром 13 января в его доме, который расположен в деревне Голиково в Подмосковье. По информации правоохранителей, бывший заместитель начальника ГУ МВД россии по борьбе с экстремизмом застрелился из карабина Беркут-2М, который нашли рядом с телом.

Макаров был отстранен от должности в январе 2023 года. Сообщается, что после увольнения он находился в депрессии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии скончался глава компании, выпускающей носители "Калибров". Причина его смерти не сообщается. Также при неожиданных трагических обстоятельствах ушел из жизни вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов, который был российским топ-чиновником. Он погиб, упав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве.

А кадыровский генерал апты алаудинов попал в больницу из-за попытки отравления — ему прислали письмо, пропитанное ядом. Кто именно покушался на жизнь верного "пса" главы Чеченской республики — неизвестно.

Кроме того сообщалось, что за время так называемой путинской "СВО" в Украине было ликвидировано около 20 генералов. Потери высшего командования морально угнетают оккупантов и деморализуют их.