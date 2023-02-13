Таємничі смерті продовжуються: у росії генерала знайшли мертвим, підозрюють самогубство

Російський генерал впав у депресію після того, як його звільнили місяць тому

У росії пішов із життя черговий чиновник МВС генерал-майор Володимир Макаров. Колишній заступник начальника ГУ МВС рф у боротьбі з екстремізмом застрелився у своєму будинку.

Про це повідомляють російські ЗМІ. У момент самогубства в будинку була дружина генерал-майора поліції.

Тіло 72-річного екс-поліцейського було знайдено його дружиною вранці 13 січня в його будинку, розташованому в селі Голіково в Підмосков’ї. За інформацією правоохоронців, колишній заступник начальника ГУ МВС рф у боротьбі з екстремізмом застрелився з карабіна Беркут-2М, який знайшли поряд із тілом.

Макарова було усунено з посади у січні 2023 року. Повідомляється, що після звільнення він перебував у депресії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії помер глава компанії, яка випускає носії "Калібрів". Причина його смерті не повідомляється. Також за несподіваних трагічних обставин пішов із життя віце-президент "Лукойлу" Равіль Маганов, який був російським топ-чиновником. Він загинув, впавши із вікна Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ) у Москві.

А кадировський генерал апти алаудинів потрапив до лікарні через спробу отруєння — йому надіслали листа, просоченого отрутою. Хто саме робив замах на життя вірного "пса" голови Чеченської республіки — невідомо.

Крім того, повідомлялося, що за час так званої путінської "СВО" в Україні було ліквідовано близько 20 генералів. Втрати вищого командування морально пригнічують окупантів та деморалізують їх.