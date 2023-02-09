Удар по бойовому духу росіян: розвідка Японії дізналася, скільки генералів рф загинуло в Україні

Великі втрати серед командування негативно впливають на бойовий дух загарбників

У японській розвідці припускають, що в ході повномасштабної війни, яку росія розв’язала проти України, могли загинути вже більш як 20 російських генералів.

Такі великі втрати негативно впливають на настрої російських окупантів і буквально послаблюють їхній бойовий дух. Про це повідомляє видання Nikkei Asia, посилаючись на дані розвідки Японії, отримані у співпраці зі США та країнами Європи.

Японський генерал у відставці, колишній начальник штабу Сухопутних сил Кіефумі Іват, своєю чергою називає таку кількість загиблих серед генералів неймовірно великою.

У розвідці вважають, що українські захисники могли використовувати сигнали мобільних телефонів для виявлення російського командування. Згідно з другою версією, на тимчасово окупованих територіях партизани допомагають ЗСУ виявити російських командирів.

До речі, наприкінці літа 2022 року британська розвідка надавала інформацію про те, що під час повномасштабної війни в Україні загинуло 10 російських генералів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку 2023 року у розвідці Сполучених Штатів порахували втрати серед російських окупантів на війні в Україні.