Не успели его назначение подтвердить, а в Telegram-каналах рф поднялась измена

Россияне назначили на важный военный пост скандального генерала александра лапина, ранее уже делившего россиян разные лагеря.

За ним тянется целый шлейф скандалов: генерала ругали голова Чечни рамзан кадыров, предводитель ППК "Вагнера" евгений пригожин, военкоры.

Рассказываем, что известно о высокопоставленном оккупанте.

Первые реакции в партии войны

О назначении лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил россии сообщили сразу три источника: российское "РБК", "ТАСС" и издание "Ура.ру".

Российский сторонник войны игорь стрелков-гиркин, причастный к сбитию малазийского рейса MH17, назвал назначение хамской демонстрацией собственной неуязвимости со стороны руководства минобороны рф.

российский террорист стрелков-горькин уже раскритиковал назначение

В то же время официальный кремль пока назвал информацию секретом, передает "ТАСС". Спикер владимира путина дмитрий песков сказал журналистам, что не может ни подтвердить, ни возразить:

"Есть указы президента открыты, есть указы президента под грифом "секретно". Среди публикуемых указов такого указа до сих пор не было ", — сказал песков.

Чем прославился лапин

Генерал лапин во время вторжения в Украину стал командовать группой "Центр". 4 июля владимир путин присвоил ему звание героя россии — за "мужество и героизм".

В конце марта лапина показали в сюжете пропагандистского канала "Звезда": там рассказывали, что прямо на передовой происходит награждение военных, "проявивших мужество и героизм" в Черниговской области (однако это было именно то время, когда ВСУ выгнали россиян из северного региона). А в сюжете лапин наградил собственного сына-танкиста, руководившего наступлением на Сумы и Чернигов. Это разозлило русских сторонников партии войны — они беспокоились о наступлении в этом регионе, назвав его "неудачным".

Осенью фамилия лапина перестала фигурировать в военных сводках, а сам он попал под огонь критики со стороны рамзана кадырова и евгения пригожина.

На него возлагали ответственность за неудачи русской армии. В частности, за отступление от города Лиман Донецкой области.

кадыров называл генерала "бездарью" и обвинял в том, что тот не снабдил необходимыми средствами военных в боях за Лиман, а сам отсиживался" в Луганске. кадыров призвал разжаловать генерала к рядовому, лишить наград и отправить на передовую "смывать кровью свой позор" ".

В конце октября кадыров критиковал лапина за оборону участка на севере Донбасса. Переброшенные на помощь силы якобы "целые сутки не могли найти бойцов лапина", которые вылавливали в районе Рубежного и Кременной деморализованными и без связи.

Военкоры обвиняли лапина в поражениях под Изюмом и Балаклеей и отступлении из Харьковской области. Также в конце октября лапин руководил захватом Сватово в Луганской области.

лапин пробыл командующим группировкой "Центр" до конца октября, после чего российские СМИ сообщили о его увольнении. В ноябре на его место пришел генерал-майор Александр Линьков.

С украинской точки зрения генерал лапин — не веселый неудачник, а преступник с руками по локоть в крови. Именно его войска совершали военные преступления в Броварском районе, уничтожали Чернигов. И именно лапин отправил в Донбасс "Бук", с которого сбили малазийский "Боинг".

Ранее "Телеграф" разбирал, кем являются те российские генералы, которые руководили войском рф и что они из себя представляют. Речь идет об александре дворникове, рустаме мурадове, сергее суровикине.