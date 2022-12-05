Кто те российские генералы, которые управляют войском России и что они из себя представляют?

О структуре управления армией неудачников

Полномасштабное российское вторжение в Украину часто связывается с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Впрочем, так называемая "вторая армия мира" не заканчивается на одной фамилии и имеет множество лиц. Не только Путин берет на себя публичную ответственность разделять "славу" и поражение на фронте. И сколько бы ни старались воздерживаться от публичных комментариев в Минобороны России, информация о генералах, руководящих тем или иным направлением в так называемой "спецоперации", периодически всплывает в СМИ. Недавно "Телеграф" рассказывал, что разведчики установили имена российских пилотов тяжелых бомбардировщиков. Именно эти террористы запускают ракеты по Украине.

Приспешники кровавого режима и командующие войной

Формально первым после верховного главнокомандующего РФ, которым является Владимир Путин, в структуре военного руководства России является министр обороны Сергей Шойгу.

Нынешний руководитель военного ведомства предстал в кремлевских рядах раньше Путина. Да что интересно, его политический путь начинался совсем не с управления армией. До этого он являлся заместителем председателя Государственного комитета архитектуры и строительства. Позже Шойгу взялся за спасение гражданских в чрезвычайных ситуациях и ликвидацию последствий стихийных бедствий. Только весной 2012 г. он стал губернатором Московской области. В том же году вошел в узкий круг друзей Путина и стал министром обороны РФ, а то есть доверенным лицом президента.

Сергей Шойгу и президент России

До этого назначения он не проходил хотя бы срочную службу в армии. Весь военный опыт Шойгу ограничивается институтской военной кафедрой. Очевидно, что он стал генералом по мановению руки Путина. Получить этот пост за один день и является его главным достижением.

Мать Шойгу — украинка, она похоронена в Луганской области. Об этом рассказал бывший глава Донецкого и Луганского управлений Службы безопасности Украины генерал Александр Петрулевич. Но судя по действиям и риторике Шойгу, от своих украинских корней он отказывается.

В Министерстве обороны России пропагандист Шойгу фактически исполняет роль главного медийного лица. Но реальным руководителем российской армии военные эксперты не без основания считают первого замминистра обороны и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался, что хранит в своем кабинете публикации и произведения Герасимова. Он рассказал, что когда-то учился по русской военной доктрине и считает военачальника РФ очень разумным.

Карьера военного преступника была полностью связана с армией, в которой он прошел путь от командира взвода до начальника Генштаба. Именно он – основоположник термина "гибридная война".

Валерий Герасимов

Его стратегия известна как "доктрина Герасимова". Он пропагандировал идею использования наряду с боевыми действиями политических, этнических, информационных и экономических рычагов. Часть из описанного в доктрине была реализована против Украины еще при аннексии Крыма и разжигании войны на Донбассе.

Кроме войны на востоке Украины Герасимов принимал участие в российско-чеченском конфликте. Также он "славится" как идеолог российской "военной спецоперации" в Сирии в 2015 году. За деяние там его еще и наградили званием героя России.

С февраля 2022 года Герасимов старался не рассказывать о своих намерениях публично. Но 1 мая американское издание The New York Times со ссылкой на разведку США сообщило, что Путин отправил Валерия Герасимова лично руководить наступлением российских войск на Изюмском направлении. Когда наши силы узнали о его визите, то нанесли удар по одной из позиций, где он находился, но было поздно – тот уже успел убежать. О планах по вышеуказанным территориям ему пришлось забыть. ВСУ явно разрушили розовые мечты Кремля о скоротечной военной операции.

Попытки централизации "операции" под одним командованием

Вытеснения российских войск из всей Киевской, Сумской и Черниговской областей указали на проблемы российской армии в стратегическом планировании и заставили срочно вносить коррективы в ход событий.

Таким образом, Россия реорганизовала военное руководство в Украине. В апреле командующим боевыми действиями в Украине назначили начальника Южного военного округа Александра Дворникова.

Он приобрел значительный боевой опыт, руководя действиями российских военных в Сирии, где запомнился хаотическими ударами по гражданской инфраструктуре. За жестокую тактику ведения войны, предполагавшую большое количество гражданских жертв, СМИ называли его "сирийским мясником".

Александр Дворников

В конце концов, "скорая победа" так и остались в мечтах российских политиков. Тяжелое продвижение русской армии на Донбассе и значительные потери при массированных штурмах, очевидно, не совпадали с их желаниями. Поскольку генерал затруднился выполнить ни одной поставленной цели, его отстранили. Это подтвердил независимый российский блоггер Руслан Левиев. Он является основателем проекта Conflict Intelligence, расследующего на основе открытых источников события, которые происходят во время вооруженных конфликтов.

Дворникова заменили главным политруком российской армии — Геннадием Жидко. Как ранее рассказывал "Телеграф", он руководил Восточным военным округом до ноября 2021 года, а затем был переведен на должность заместителя министра обороны по военно-политической работе.

Начало его управления войной совпало со взятием россиянами Северодонецка и Лисичанская, что на время позволило ему оперировать определенными успехами. После этих относительно локальных побед Россия взяла "оперативную паузу". В ходе нее Шойгу в июле публично проинспектировал все группировки, участвующие в войне против Украины. Тогда фактически были раскрыты имена и фамилии их командующих и структура руководства "специальной военной операции".

Тогда аналитики сообщили — на наших территориях действуют не менее пяти группировок российских войск: "Юг", "Центр", "Восток", "Запад" и Росгвардия. Хотя подробный состав отдельных группировок пока не раскрыт.

Командующий Группой войск "Центр" — полковник Александр Лапин

Александр Лапин — тот самый российский генерал, наградивший своего сына-танкиста, 36-летнего подполковника Дениса Лапина, за руководство провальным наступлением на Сумы и Чернигов весной этого года.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин не раз критиковали Лапина за то, как он ведет боевые действия в Украине. К примеру, в начале октября Кадыров обвинил генерала в провале русских войск в районе города Лиман.

"Досадно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в генштабе. Будь моя воля, я разжаловал бы Лапина к рядовому, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор". — писал кадыров.

Уже 29 октября российские СМИ сообщили, что Александра Лапина сняли с должности.

Александр Лапин

Командующий Группой войск "Восток" — генерал-лейтенант Рустам Мурадов

Мурадов – известный российский военачальник, защищавший интересы России еще в 90-х. Свой первый орден он заработал в Чечне за захват одного из поселков. Позже пригодился уже в Сирии — он был не просто военным советником, а руководил группами военных. За эти заслуги ему вручили Золотую звезду.

В 2016 году Мурадов был назначен представителем России в совместном российско-украинском центре контроля за прекращением огня в Донбассе. Тогда же, как и сейчас, он связывается с военными действиями именно в этой части Украины.

Рустам Мурадов

Командующие Группой войск "Запад"

С февраля 2022 года командующим группировкой оккупационных войск "Запад" был Андрей Сычевой. Летом Сычевого назначали командующим всем Западным военным округом России вместо генерал-полковника Александра Журавлева. О такой кадровой перестановке эксперты Conflict Intelligence Team сообщали 27 июня. Журавлев руководил попыткой штурма Харькова и был замечен в обстрелах города запрещенными реактивными кассетными боеприпасами.

С октября руководителем группировки "Запад" был назначен Роман Бердников. Он выпускник Киевского суворовского военного училища 1991 года.

Командующий Группой войск "Юг" — Сергей Суровикин

Сергей Суровикин

Ранее Суровикин командовал Южной группой войск и организовал наступление оккупантов в Луганской области. Но 8 октября стало известно, что Шойгу назначил его единственным командующим оккупационными войсками. Повышение позволило ему управлять стратегией России.

Российский военачальник известен своей беспощадной тактикой при командовании операциями в Сирии и других местах. Его подходом к войне против Украины стал терроризм против гражданского населения и объектов инфраструктуры, а также стремление усилить международную обеспокоенность. Именно поэтому для ракетных атак Россия применяет крылатые ракеты, реактивные снаряды, иранские беспилотники. Так, РФ за день выпускает по территории Украины не одну-две ракеты, как это было раньше, а 40 или больше, а затем ждет и повторяет подобный удар снова. Они выбирают цели, которые, по их мнению, могут повлиять на желание украинского народа и правительства продолжать войну.

Следует отметить, что именно после прихода Суровикина российские войска сбежали из Херсона. Как ранее рассказывал "Телеграф", несмотря на позорный побег, оккупанты до сих пор убеждены, что способны совершить повторное наступление. Однако глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что подобные распоряжения российского командования не поддаются адекватному анализу.