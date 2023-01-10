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росіяни знову сваряться через військового генерала. Чим лапін дратує прихильників війни

Автор
Анастасія Галата Анастасія Галата
Дата публікації
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Раніше лапіна сварили кадиров та пригожин Новина оновлена 10 січня 2023, 14:23
Раніше лапіна сварили кадиров та пригожин. Фото Колаж "Телеграфу"

Не встигли його призначення підтвердити, а у Telegram-каналах рф піднялася зрада

Росіяни призначили на важливу військову посаду скандального генерала олександра лапіна, який раніше вже ділив росіян різні табори.

За ним тягнеться цілий шлейф скандалів: генерала лаяли голова Чечні рамзан кадиров, ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин, воєнкори.

Розповідаємо, що відомо про високопоставленого окупанта.

Перші реакції у партії війни

Про призначення лапіна начальником Головного штабу Сухопутних військ Збройних сил росії повідомили одразу три джерела: російське "РБК", "ТАСС" та видання "Ура.ру".

Російський прихильник війни ігор стрєлков-гіркін, причетний до збиття малайзійського рейсу MH17, назвав призначення хамською демонстрацією власної невразливості з боку керівництва міноборони рф.

стрєлков про лапіна скріншот
російський терорист стрєлков-гіркін вже розкритикував призначення

Водночас офіційний кремль поки назвав інформацію секретом, передає "ТАСС" Спікер володимира путіна дмитро пєсков сказав журналістам, що не може ні підтвердити, ні заперечити:

"Є укази президента відкриті, є укази президента під грифом "таємно". Серед тих указів, які публікуються, такого указу досі не було", — сказав пєсков.

Чим прославився лапін

Генерал лапін під час вторгнення в Україну став командувати групою "Центр". 4 липня володимир путін надав йому звання героя росії — за "мужність і героїзм".

У кінці березня лапіна показали у сюжеті пропагандистського каналу "Звезда": там розповідали, що прямо на передовий відбувається нагородження військових, які "виявили мужність і героїзм" у Чернігівській області (однак це був саме той час, коли ЗСУ вигнали росіян з північного регіону). А в сюжеті лапін нагородив власного сина-танкіста, який керував наступом на Суми та Чернігів. Це розсердило російських прихильників партії війни — вони переймалися наступом у цьому регіоні, назвавши його "невдалим".

Восени прізвище лапіна перестало фігурувати у військових зведеннях, а сам він потрапив під вогонь критики з боку рамзана кадирова та євгена пригожина.

На нього покладали відповідальність за невдачі російської армії. Зокрема, за відступ від міста Лиман на Донеччині.

кадиров називав генерала "нездарою" та звинувачував у тому, що той не забезпечив необхідними засобами військових у боях за Лиман, а сам відсиджувався" у Луганську. кадиров закликав розжалувати генерала до рядового, позбавити нагород і відправити на передову "змивати кров'ю свою ганьбу".

У кінці жовтня кадиров критикував лапіна за оборону ділянки на півночі Донеччини. Перекинуті на допомогу сили нібито "цілу добу не могли знайти бійців лапіна", яки виловлювали у районі Рубіжного та Кремінної деморалізованими та без зв'язку.

Воєнкори звинувачували Лапіна в поразках під Ізюмом і Балаклією та відступі з Харківської області. Також наприкінці жовтня Лапін керував захопленням міста Сватове в Луганській області.

Лапін пробув командувачем угрупуванням "Центр" до кінця жовтня, після чого російські ЗМІ повідомили про його звільнення. У листопаді на його місце прийшов генерал-майор олександр ліньков.

З української точки зору генерал лапін — не веселий невдаха, а злочинець з руками по лікоть у крові. Саме його війська вчиняли воєнні злочини у Броварському районі, знищували Чернігів. І саме Лапін відправив на Донбас "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг".

Раніше "Телеграф" розбирав ким є ті російські генерали, які керували військом рф та що вони з себе представляють. Мова йде про Олександра Дворнікова, Рустама Мурадова, Сергія Суровікіна.

Теги:
#Рамзан Кадиров #Олександр Лапін #Російська армія #Росія #Євген Пригожин