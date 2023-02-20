пригожин з істерикою накинувся на Міноборони рф — згадав навіть дочку шойгу

Головний "вагнерівець" обурюється через нестачу боєприпасів

Власник російської приватної військової компанії "Вагнера" євгеній пригожин висловився у бік Міноборони росії зі звинуваченнями у "перекритті "вагнерівцям" поставок снарядів", через що ті нібито зазнають великих втрат.

У своєму емоційному зверненні до командування "кухар путіна" практично поскаржився, що попри всі свої зв’язки він не може вирішити проблему з постачанням снарядів "вагнерівцям". За його словами, вони зараз зазнають дуже великих втрат. При цьому йому натякають про необхідність вибачитись перед "тими, хто зверху", щоб вирішити це питання. Ця інформація була опублікована в Telegram-каналі пресслужби пригожина.

"Сьогодні щодня гине вдвічі більше бійців ПВК "Вагнер" та інших підрозділів, яких ми не можемо прикрити через повний снарядний голод. Ті, хто заважають перемогти в цій війні, прямо працюють на ворога. Допомагають ворогові зламати хребет росії!", — заявив голова ПВК "Вагнера".

Також у своєму обуреному зверненні він заявив, що родичі командування відпочивають за кордоном, ймовірно, натякаючи на дочку шойгу, а його "воїни" гинуть на фронті через нестачу боєприпасів.

"Ви снідаєте, обідаєте та вечеряєте із золотого посуду та відправляєте своїх доньок, онучок та жучок відпочивати по Дубаях, не соромлячись нічого, у той момент, коли російський солдат гине на фронті, я прошу, дайте нам боєприпаси", — сказав пригожин.

Зазначимо, що в січні 2023 року діти путінської верхівки відпочивали у "ворожих" країнах. Зокрема, дочка Сергія Шойгу разом зі своїм чоловіком блогером Олексієм Столяровим у той період відпочивала у Дубаї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що євгеній пригожин більше не набирає зеків у свою ПВК "Вагнера". За його словами, його та його компанію відсторонено від цього процесу.