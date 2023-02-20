пригожин с истерикой накинулся на Минобороны рф - вспомнил даже дочь шойгу

Главный "вагнеровец" негодует из-за нехватки боеприпасов

Владелец российской частной военной компании "Вагнера" евгений пригожин высказался в сторону Минобороны россии с обвинениями в "перекрытии "вагнеровцам" поставок снарядов", из-за чего те якобы несут большие потери.

В своем эмоциональном обращении к командованию "повар путина" практически пожаловался, что несмотря на все свои связи, он не может решить проблему с поставками снарядов "вагнеровцам". По его словам, они сейчас несут очень большие потери. При этом ему намекают о необходимости извиниться перед "теми, кто сверху", чтобы решить этот вопрос. Данная информация была опубликована в Telegram-канале пресс-службі пригожина.

"Перед кем извиниться? Кому повиниться, чтобы мои парни погибали в 2 раза реже, чем сегодня. Сегодня, каждый день погибает в 2 раза больше бойцов (т.н.) ЧВК "Вагнер" и других подразделений, которых мы не можем прикрыть из-за полного снарядного голода! Те кто мешают победить в этой войне — прямо работают на врага. Помогают врагу сломать хребет россии!", — заявил глава ЧВК "Вагнера".

Также в своем возмущенном обращении он заявил, что родственники командования отдыхают за границей, вероятно, намекая на дочь шойгу, а его "воины" погибают на фронте из-за недостатка боеприпасов.

"Вы завтракаете, обедаете и ужинаете с золотой посуды и отправляете своих дочек, внучек и жучек отдыхать по Дубаям, не стесняясь ничего, в тот момент, когда русский солдат гибнет на фронте, я прошу, дайте нам боеприпасы", — сказал пригожин.

Отметим, что январе 2023 года дети путинской верхушки отдыхали во "вражеских" странах. В частности, дочь сергея шойгу вместе со своим мужем блогером Алексеем Столяровым в тот период отдыхала в Дубае.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что евгений пригожин больше не набирает зэков в свою ЧВК "Вагнера". По его словам, он и его компания отстранены от этого процесса.