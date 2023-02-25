"Дострибався": чому пригожина усунули від вербування зеків

Набір ув’язнених у ПВК "Вагнера" більше не йде

Після того, як засновник ПВК "Вагнер" євгеній пригожин перестав вербувати ув’язнених на війну в Україну, цим почало безпосередньо займатися міністерство оборони росії.

Як розповіла "Телеграфу" засновниця благодійного фонду "Русь, що сидить" Ольга Романова, з кінця червня 2022 року до лав "вагнерівців" приєдналися близько 50 тисяч зеків, але в результаті бойових дій 80% з них були вбиті, отримали тяжкі поранення, дезертували або потрапили в полон.

За її словами, підхід міноборони рф дещо відрізняється від підходу пригожина, оскільки тепер це більше нагадує мобілізацію, а не вербування.

"У спецвідділі та опервідділі готують списки тих, хто служив в армії та військовозобов’язаних, передають цей список представникам міноборони. А представники військового відомства приїжджають до колонії, зачитують прізвища та одразу ж забирають для участі у війні", — процитувала Романова слова представника її БФ.

На її думку, усунення пригожина від вербування сталося через те, що він "дострибався" і перейшов дорогу надто багатьом впливовим людям у росії, включаючи міноборони, генштаб і навіть адміністрацію президента. Крім того, його покинув давній союзник рамзан кадиров.

Крім того, Романова зазначила, що важливо також те, що найманство в Росії, як і раніше, є протизаконним, хоча "вагнерівців" і визнають повноцінними учасниками бойових дій.

Водночас вона зазначила, що міноборони вдалося домогтися поправок до законодавства щодо дозволу на мобілізацію людей із судимістю, а тому вони діють у рамках закону.

Більше по темі читайте у матеріалі "Телеграфа": Вербування зеків на війну закінчилося: кого і як зараз тягнуть до армії росії

Нагадаємо, раніше журналістам вдалося пролити світло на внутрішню структуру ПВК "Вагнера" та про те, як там існують правила та покарання за їх порушення.